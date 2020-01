Výkony jsou pořád nahoru a dolů, říká Davidová před nadcházejícím mistrovství světa biatlonistů

Pokud patříte mezi biatlonové fanoušky, můžete teď sledovat jen juniorské mistrovství světa. Elitním dospělým právě začíná pauza před světovým šampionátem. Jaké ale byly dosavadní výkony české reprezentace?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Markéta Davidová ví, že její výkony před MS byly jakou na houpačce

Biatlonisté se v aktuální sezoně Světového poháru dostali na stupně vítězů dvakrát. V obou případech to byla Markéta Davidová, která skončila třetí ve sprintech ve švédském Östersundu a francouzském Le Grand Bornand.

Světový šampionát se letos koná v italské Anterselvě, kde 13. února vše odstartuje a čeští biatlonisté se pokusí zabojovat o dobrý výsledek.

„Mám takový pocit, že mívám lepší začátky, pak je to mdlé, pak lepší a ke konci už ty síly nejsou vůbec. Uvidíme, snad se to letos trochu změní,“ okomentovala svojí formu Davidová pro Radiožurnál.

Dvě medaile a pak už nic

Davidová sice získala medaile dvě, ale tím výčet jejích velkých úspěchů a ostatně i celého českého biatlonu končí. I vinou vánočního marodění to bylo po novém roce dle jejích slov spíše mdlé.

Nominace českých biatlonistů na MS Kvintet mužů tvoří Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a Michal Šlesingr. Mezi ženami je jasně dané kvarteto Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová, o páté člence týmu se rozhodne během tohoto týdne.

„Je to šílené a stydím se. Vůbec nevím, co se tam stalo. Je možné, že to v hlavě pořád není tak, jak by mělo být. Asi si musíme sednout a něco s tím udělat,“ říkala dokonce po 77. místě ve sprintu v Ruhpoldingu.

A i když se od té doby zase zvedla a v posledním závodě před MS se vrátila i do elitní desítky, sama cítí, že to s ní jde pořád nahoru a dolů.

Výkyvy střelecké i běžecké formy a zdravotní problémy se nevyhnuly ani dalším členům českého týmu. Dva a půl týdne teď budou mít na to, aby vyladili tělo i mysl na mistrovství světa, které hostí italská Anterselva.