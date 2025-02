Věřím, že budeme všichni připraveni, říká Hornig před mistrovstvím světa. Davidovou zranění nepustí

Před týdnem a jedním dnem skončilo mistrovství Evropy biatlonistů v Itálii. Předkrm tak mají fanoušci za sebou a čeká je hlavní chod v podobě mistrovství světa ve Švýcarsku.

„Markéta v pondělí podstoupila další magnetickou rezonanci. Léčba postupuje relativně pomalu. Příští tři týdny bude pokračovat v konzervativní léčbě, takže se neúčastní mistrovství světa. Pak se rozhodne o dalším postupu,“ potvrdil před dvěma týdny na Světovém poháru v italské Anterselvě prezident českého svazu biatlonu Jiří Hamza neúčast Markéty Davidové na mistrovství světa.

Česká výprava se tak musí obejít bez své jedničky, kterou trápí vyhřezlá plotýnka. Největší naděje na dobré postavení, tak nejspíš spadnou na pětadvacetiletého Vítezslava Horniga, který se v letošní sezoně hned třikrát umístil v elitní desítce.

Už na Světovém poháru v Anterselvě Hornig na mistrovství světa pomýšlel a popsal obměňující se českou biatlonovou generaci.

„Je vidět, že se všichni zvedáme, běháme velmi dobře a zvedá se u nás i střelba. Na mistrovství světa budeme mít ještě přípravu v Anterselvě a věřím, že na šampionát budeme velmi dobře připraveni,“ dodává Hornig.

Krčmář víc v klidu

V české sestavě nebude chybět ani bronzový medailista ze smíšené štafety na světovém šampionátu v Itálii před pěti lety Michal Krčmář.

Ten má v aktuální sezoně problémy se svou výkonností. Netrápí ho to ale tolik, protože oproti minulým letům už nemusí být tak výrazným tahounem.

„Nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale letos si to užívám, když jsem pět nebo šest let tým táhl. Pořád se říkalo Krčmář, Krčmář, Krčmář, tak ať chcete, nebo ne, tak si to nějak připouštíte a je to jen na vás. V tuhle chvíli si dokážu mnohem víc užít samotné závodění a je to jednodušší, když se to rozprostře na víc kluků,“ vysvětluje zkušený biatlonista.

Mistrovství světa v biatlonu bude hostit poprvé v dějinách Švýcarsko, konkrétně Lenzerheide.

Tam se vydá česká sestava ve složení Hornig, Krčmář, Jonáš Mareček, Adam Václavík, Tomáš Mikyska a Tereza Voborníková, Jesica Jisslová, Lucie Charvátová, Kristýny Otcovská a Kateřina Pavlů.

Radiožurnál i Radiožurnál Sport budou vysílat přímo z dějiště biatlonového světového šampionátu, který odstartuje ve středu smíšenou štafetou.