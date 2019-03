Arnd Peiffer ovládl na biatlonovém MS vytrvalostní závod. Češi obsadili až třetí a čtvrtou desítku

Středeční závod vytrvalostní závod mužů na mistrovství světa ve švédském Östersundu vyšel nejlépe Arndu Peifferovi, který zastřílel čistě. Druhý dojel senzačně Vladimir Iljev a bronz bral Tarjei Bö. Z Čechů dojel nejlépe Tomáš Krupčík 22. O místo za ním skončil Michal Krčmář. A Michal Šlesingr s Ondřejem Moravcem obsadili 35., respektive 37. pozici. Praha 19:45 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost Arnda Peiffera po vítězství ve vytrvalostním závodu mužů na mistrovství světa ve švédském Östersundu | Foto: Anders Wiklund | Zdroj: ČTK/AP/

Vítěz závodu Němec Arnd Peiffer se mohl opřít především o bezchybnou práci na střelnici. Tu předvedl z celého startovního pole pouze on a Nor Vetle Sjaastad Christiansen. Tomu ale nevyšla běžecká část závodu a skončil osmý. Němec naopak zaběhl skvěle a závod ovládl s náskokem jedné minutry a 8,7 sekundy.

„Jsem velmi šťastný, protože jsem nikdy nebyl na stupních vítězů při individuálních závodech. Zároveň jsem s tím moc nepočítal, protože jsem v individuální závodě snad nikdy nezastřílel čistě. Jsem z toho nadšený,“ hodnotil šťastný Němec závod České televizi.

Druhý dojel překvapení tohoto závodu Vladimir Iljev z Bulharska. Z celkem dvaceti terčů totiž minul jen jediný při úvodní stojce a přidal kvalitní běh. O čtyři desetiny sekundy za ním skončil Nor Tarjei Bö, který chyboval na střelnici také jen jednou. Jeho mladší bratr se na střelnici mýlil celkem třikrát a dojel na devátém místě.

Ondřeji Moravcovi vyšel vstup do závodu skvěle. Na první střelecké položce se nemýlil, díky čemuž držel čelní pozici. Během následující střelby ale chyboval dvakrát a při druhé položce ve stoje jednou, stejně jako při závěrečné stojce. Celkem čtyři chyby znamenaly pro čtyřiatřicetiletého českého biatlonistu konečné 37. místo a nejhorší výsledek z Čechů v tomto závodě. Pozitivem ale bylo, že Moravec zvládl odjet celý závod bez zdravotních potíží, které ho zužovali při sobotním sprintu.

„Je pravda, že fyzicky jsem na tom nebyl úplně extra, přitom ale na druhou stranu o hodně lépe, než závod předtím. Asi se to v tom mohlo ve výsledku odrazit, ale nechci se na to vymlouvat. Střelecká pohoda jde ruku v ruce s fyzickým výkonem. Čtyři chyby na vytrvalostní závod je strašně moc. Mrzí mě hlavně druhá ležka, nebyla tam úplně 100% koncentrace. A dnes jsou poměrně špatné střelby, takže při ideální koncentraci se dalo střílet dobře a mohl to být dobrý výsledek,“ řekl po závodě České televizi Ondřej Moravec.

Nejlepší Tomáš Krupčík

Druhý český závodník na startu, Tomáš Krupčík nakonec zapsal z Čechů nejlepší výsledek. Minul po jednom terči při střelbě v leže, ale při obou stojkách byl bezchybný. A to i díky úpravně mířidel, která se mu podařilo při ležce. Dvě chyby ale i tak Krupčíka v cíli mrzely: „Je to škoda, chtěl jsem vynulovat ležky, takže škoda každé minuty, ale v dnešním počasí dobré. Určitě to byl běžecky nejhorší závod. Na trati mě to hodně bolelo.“

Celkově ale mohl být rodák z Jablonce nad Nisou spokojený. Skončil 22., vybojoval tak své nejlepší umístění na světovém šampionátu a zároveň se nominoval do závodu s hromadným startem.

Michal Krčmář si vylosoval startovní číslo 95 a po závodě s ním nebyl spokojený ani on, ani Ondřej Rybář. „Měl jsem trochu i smůlu na los, protože spadl sníh a poslední dvě kola se znatelně zpomalila. Nevím, jestli to bylo tím, že sněžilo více, než předtím nebo tím, že ubyli na trati závodníci,“ posteskl si Krčmář. Ondřej Rybář měl stejný pocit: „Oba Michalové jeli na posledním kole sami. Není to lehké, když vám tam sype sníh, nikoho před sebou nemáte a není to projeté.“

Stříbrný medailista z Pchjongčchangu minul při úvodní ležce i stojce vždy poslední ranou. Při následujících dvou zastávkách na střelnici byl ale bezchybný a dojel o jedno místo za Tomášem Krupčíkem, tedy 23. „Michal nepatří k žádným ořezávátkům. Chtěl by dokázat, že výsledky nemá tak zlé, jak to vypadá. Letošní chyba Michala je pomalost na střelnici. Přestává si věřit, stále tam s něčím bojuje. Jsou to úplně zbytečné vteřiny, které mu chybí,“ nachází slabá místa Krčmáře Ondřej Rybář.

Posledním českých závodníkem na trati byl Michal Šlesingr. Ten minul po jednom terči při střelbách ve stoje, ležky zvládl čistě. Druhý nejstarší závodník celého startovního pole dojel na 35. pozici. Spolu s Krčmářem a Krupčíkem je trenér Zdeněk Vítek za dvě chyby na střelnici pochválil: „Za dva je tentokrát spíše lepší průměr střelby. Čtyři jsou podprůměrné. Nebyly lehké podmínek, moc nul, ani jedniček. Takže se střelbou panuje mírná spokojenost.“