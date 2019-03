Davidová ve vytrvalostním závodě pokazila střelbu. Mistryní světa je Švédka Öbergová

Markéta Davidová jela na mistrovství světa teprve třetí vytrvalostní závod mezi ženskou biatlonovou elitou v životě, přesto mohla získat malý křišťálový glóbus. Do závodu na 15 kilometrů vystartovala s červeným číslem vedoucí závodnice disciplíny, ale aby se nemusela ohlížet na soupeřky, potřebovala dojet nejhůř třetí. Takže potřebovala nejen rychlý běh, ale také čistou střelbu.

Jsme tady jako ponocní, hodnotí průběh biatlonového mistrovství světa trenér Vítek Číst článek

Na první položce se podařilo plán splnit a mladá česká reprezentantka „vyčistila“ při položce vleže všech pět terčů, o několik minut později ale následovala stojka a situaci na střelnici v Östersundu mírně zkomplikovaly větrné podmínky.

Výsledkem byly dva minuté terče, dvě trestné minuty a propad průběžným pořadím. Další trestná minuta přibyla díky chybě na třetí položce a další dvě minuty z posledního vystoupení na střelnici znamenaly konec nadějí.

Nejlepší Češkou v závodě nakonec byla Veronika Vítková, která si sice hned z první střelby vezla minutu navíc, pak už ale žádnou další nepřidala a slušný běh ji vynesl až na začátek druhé desítky, skončila 13.

O pět vteřin porazila Davidovou i Eva Puskarčíková, přestože měla o dvě trestné minuty míň. Obě skončily těsně za bodovanými pozicemi v páté desítce. Poslední z Češek Jessica Jislová skončila 55.

O glóbus i titul z mistrovství světa už v tu chvíli bojovaly jiné závodnice. Se startovním číslem 4 o obojí velmi usilovala Slovenka Paulína Fialková. Tři střelby si budovala náskok, trefila 19 z dvaceti ran a zbývala poslední. 26letá rodačka z Brezna na ni dlouho čekala, dokonce si přiklekla, jenže pak ji stejně netrefila.

Nabídnutou šanci získat titul mistryně světa využila k domácí radosti Hanna Öbergová. Teprve 23letá Švédka si rok po triumfu ve vytrvalostním závodě na olympijských hrách v Pchjongčchangu udělala další zlatou radost.

Malý křišťálový glóbus získala vedoucí žena Světového poháru Lisa Vittozziová z Itálie, která v dobrém tempu a zvládla všechny čtyři položky, navíc bez chyby. Jen na trati byla o něco pomalejší a v cíli závodu mistrovství světa se musela spokojit se stříbrem se ztrátou 20 sekund za Öbergovou. Bronz získala Francouzka Justine Braisazová.

Mistrovství světa v biatlonu v Östersundu (Švédsko):

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Öbergová (Švéd.) 43:10,4 (0 trest. minut), 2. Vittozziová (It.) -23,6 (0), 3. Braisazová (Fr.) -32,5 (1), 4. Dahlmeierová (Něm.) -39,5 (1), 5. P. Fialková (SR) -45,5 (1), 6. Brorssonová (Švéd.) -49,9 (1), 7. Hauserová (Rak.) -53,7 (0), 8. Wiererová (It.) -1:06,7 (2), 9. S. Gasparinová (Švýc.) -1:59,5 (1), 10. Merkušynová (Ukr.) -2:04,6 (1), ...13. Vítková -2:30,5 (1), 42. Puskarčíková -4:53,4 (3), 43. Davidová -4:58,2 (5), 55. Jislová (všechny ČR) -5:39,3 (4).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Vittozziová 140, 2. P. Fialková 111, 3. Davidová 102, ...34. Vítková 31, 49. Puskarčíková 15, 60. Charvátová (ČR) 8.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 26 závodů): 1. Vittozziová 818, 2. Wiererová 792, 3. Kuzminová (SR) 718, 4. Röiselandová (Nor.) 717, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 598, 6. Öbergová 566, ...20. Davidová 376, 36. Vítková 179, 44. Puskarčíková 138, 78. Charvátová 31, 89. Jislová 10.