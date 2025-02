Nervózní jsem vždy, usmívá se Krčmář před úvodním závodem mistrovství světa. Všichni se ale těší

Trenéři české mužské i ženské biatlonové reprezentace nominovali do úvodního závodu mistrovství světa silnou čtveřici. Smíšenou štafetu ve středu odpoledne ve Švýcarsku rozjede Jessica Jislová, po ní se na šestikilometrovou trať s dvěma střelbami vydá Tereza Voborníková, pak se představí Vítězslav Hornig a finišmanem bude Michal Krčmář. Lenzerheide 9:27 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig předává štafetu Michalu Krčmářovi | Zdroj: Český biatlon

Světový šampionát v biatlonu nabídne ve švýcarském Lenzerheide na úvod zápolení smíšených štafet. A čeští biatlonisté neskrývají, že se jsou natěšení.

Biatlonisty čeká na úvod mistrovství světa závod smíšených dvojic. Jak jsou připraveni čeští reprezentanti?

„Těším se. Nervozita tady je, zvlášť, když se začíná týmovou soutěží, to jsem nervózní vždycky,“ směje se biatlonista Michal Krčmář, kterého čeká desáté mistrovství světa v kariéře.

Podobně to ale mají ve Švýcarsku i jeho mladší kolegové a kolegyně ze smíšené štafety.

„Těším se dost. Byla bych ráda, kdybychom to začali nějak příjemně, udělali si radost a celý tým by si mohl trochu oddychnout a dobře se naladit na zbytek závodů. Je to fajn start,“ vysvětluje Jessica Jislová.

A Vítězslav Hornig dodává: „Je to lepší, než kdyby se začínalo sprintem, a pak se z toho mělo navazovat do stíhačky. Štafeta se dá pojmout jako dobré závodní zapracování.“

Jislová bude závod rozjíždět, a pak předávat Tereze Voborníkové. „Druhý úsek je takový klidnější než první, tak snad to bude pěkný závod,“ přeje si Voborníková.

Zkušenosti nakonec

Jako třetí vyrazí na trať v českém dresu Hornig a je za to rád. „Čtvrtý úsek je poměrně velká odpovědnost a myslím, že Bimbo je v tomhle mnohem způsobilejší než já,“ těší Horniga.

„Víťa mi na pokoji říkal, že je rád, tak jsem se ptal proč, když je na tom letos tak dobře. On ale říkal, že zrovna na mistrovství světa by to poprvé zkoušet nemusel. Já mu řekl, že jednou to stejně přijde, takže je jedno kdy,“ dodává Krčmář přezdívaný Bimbo.

A jaké umístění by bral realizační tým jako úspěch? „Super výsledek by byl do šestého místa. I ta desítka je hodně slušný,“ vysvětluje trenér Michael Málek.

Smíšená štafeta odstartuje biatlonový světový šampionát poprvé pořádaný ve Švýcarsku. Ve 14.30 vysílá Radiožurnál Sport přímý přenos.