Biatlonisty čeká závěrečná příprava. 'Před Soči to bylo příšerné,' vzpomíná Moravec

V cíli závodu s hromadným startem to vypadalo jako po bitvě, padlí biatlonisté s flintami na zádech se jen těžko zvedali ze země. Po třech týdnech dřiny je to pochopitelné, Ondřej Moravec ale už cestou do buněk přepnul z režimu Světového poháru na ten olympijský.

„Uvidíme za 20 dní, možná 19. Dneska to svítilo v televizi,“ ví docela přesně český reprezentant, za jak dlouho poprvé oblékne závodní číslo v Pchjongčchangu, i to co ho v příštích dnech čeká.

Ještě před cestou do Koreje krátký odpočinek a pak taky závěrečná příprava v biatlonově neprobádaném kazašském Almaty.

„Pro nás je to neznámá, protože jsme tam nebyli. Ale jednak je to trošku ve výšce a mluví pro to i časový posun. Až se pak budeme přesouvat do Koreji, už to nebude tak velký skok, už budeme za půlkou,“ odůvodňuje Radiožurnálu brzký přesun směrem na východ trenér Michael Málek.

Regenerace a příprava na den D

Se svými svěřenci má rozhodně na čem pracovat, i když jde spíš o detaily. Nedá se předpokládat, že po závěrečné přípravě přijede biatlonista do Pchjongčchangu jako vyměněný.

„Jde o to, kdo nejlíp zregeneruje a připraví tělo nejlíp, aby dokázal jet 11. února. Není to o zvedání výkonnosti, ta bude pořád podobná, ale teď se musíme rychle dát dohromady a pak se rychlými tréninky připravit na den D,“ říká Michal Krčmář.

Češi nyní mohou potvrdit, že v posledních letech vrcholné akce sezony a přípravy na ně zvládají, specialistou v tomto ohledu je Moravec. „Před Soči jsem zažil strašné přípravy, bylo to příšerné, ne o 180 stupňů, ale o 720. Ale rozhodně se toho nebojím.“

V Soči pak Ondřej Moravec získal tři medaile, dvě stříbrné a jednu bronzovou. Snad tedy znovu povstane v pravý čas, na závěrečné soustředění odlétá český tým už ve čtvrtek.