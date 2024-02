Když už burácí tribuny, tak to je nejmenší problém, říká o tlaku před domácím publikem Krčmář

V Novém Městě na Moravě začne mistrovství světa v biatlonu. První disciplínou bude smíšená štafeta, do které odstartuje i české kvarteto Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová. Na Vysočinu se šampionát vrací po jedenácti letech a domácí reprezentanti se tak budou muset vyrovnat i s mnohem větším tlakem než na ostatních závodech. Nové Město na Moravě 16:47 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal Krčmář | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Šampionát v Novém Městě na Moravě začne smíšenou štafetou a domácí závodníci budou bojovat nejen se soupeři, ale i s větším tlakem.

„Tím, že jsem tady byla mezi Vánocemi, tak jsem se na to pomaličku připravovala. Když jsem jezdila po trati, trochu jsem si představovala, že to bude vypadat jinak, ale teď je to takové, že do toho skočím po hlavě, než abych se s tím stresovala,“ povídá před začátkem šampionátu Tereza Voborníková, které bylo při posledním mistrovství světa na Vysočině 12 let a biatlonu se ještě vůbec nevěnovala.

To Michal Krčmář tehdy jako mladík v české sestavě dovezl mužskou štafetu do cíle na šestém místě a tak už dobře ví, jak bojovat s tlakem na domácím šampionátu.

„Pak ten samotný závod, když vystartujete a už burácí tribuny, tak to je ten nejmenší problém, to je ta přidaná hodnota. Jde spíš o ten samotný tlak, který si v sobě zpracováváme den před závodem, nebo v den závodu,“ vysvětluje zkušený český reprezentant a slova Michala Krčmáře potvrzuje Jessica Jislová.

„Nepřipouštět si, že se děje něco jiného. Je to prostě střelba, kterou děláme už několik let, vše je pořád stejné, jenom na nás kouká víc lidí. To je základ toho všeho,“ dodává Jislová.

Neobvyklé situace

A je pravděpodobné, že atmosféra bude hodně bouřlivá hlavně ve chvílích, kdy se čeští sportovci přiblíží tribunám novoměstského stadionu a jak povídá střelecký trenér českých mužů Matthew Emmons i nestandardní podmínky se dají v přípravě částečně nasimulovat.

„Když je Adam na střelnici, tak říkám, hele, Adame! Dávej pozor, nestřílej! Prostě dělat něco, co aby to blokoval a dělal, co má,“ popisuje Emmons trénink pozornosti, při kterém musí biatlonisti vytěsnit okolní vlivy, které by je mohly rozptylovat.

Jak se to české smíšené štafetě povede bude jasné odpoledne - závod odstartuje v 17.20 a živě ho odvysílá stanic Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.