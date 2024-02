Bál jsem se, že jsem to přepálil, usmíval se Mikyska po čisté střelbě ve štafetě. Trenér chválou nešetřil

Doposud nejvyšší návštěva fanoušků v průběhu světového šampionátu v Novém Městě na Moravě sledovala dojezd české biatlonové štafety mužů na sedmém místě. Přitom ještě v polovině závodu bojovali domácí reprezentanti o jednu z medailí.

„Jak jsem přijel skoro první na střelnici, tak jsem se bál, že jsem to přepálil, ale nakonec mi zbyly síly úplně na všechno, takže jsem byl spokojený,“ řekl Mikyska Radiožurnálu Sport.

Tomáš Mikyska sestřelil na prvním úseku jako jeden z pouhých tří závodníků bez dobíjení všech deset terčů a Michalu Krčmářovi předával na děleném prvním místě.

Nejzkušenější z českých reprezentantů pak zvládl dvě položky jen s jednou opravou a při pohledu na Jonáše Marečka na třetím úseku pak zhodnotil pozávodní pocity.

„Moje rozpoložení nebylo úplně optimální, na trati jsem se necítil nejsilnější, ale ty lidi vás tady ženou, takže i kdybyste byl polomrtvý, tak jedete naplno,“ shrnul své dojmy Krčmář.

Ani nemladší člen českého týmu Jonáš Mareček se v elitní konkurenci neztratil a na závěrečných 7,5 kilometru vyslal Vítězslava Horniga.

O biatlonu se teď mluví všude. O fanoušky je tu skvěle postaráno, říká Šebek z Vysočina Arény Číst článek

Čtyřiadvacetiletý rodák z podkrkonošské Jilemnice je na světovém šampionátu nováčkem a při poslední střelbě ve stoje musel využít všechny tři náhradní náboje. Časová ztráta ho pak v těsných dojezdech odsunula na konečné sedmé místo.

„Mrzí mě to vůči tomu, jak to kluci rozjeli. Mrzí mě, že jsem to nedokázal ustát na stojce a vyrobil tam zbytečné chyby,“ litoval Hornig.

I tak museli čeští biatlonisté v konečném účtování na osmi střeleckých položkách jen šestkrát dobíjet a po týmu Kanady si tak ve statistice střelby připsali druhý nejlepší výsledek z celého startovního pole.

„Je to skoro maximum, co ti kluci umí. Víťa měl trochu nervózní situaci, to chápu, ale všichni zvládli tu práci, jak měli, a jsem hrozně rád za skvělý výkon,“ chválil své svěřence bezprostředně po konci závodu střelecký trenér Matthew Emmons.

