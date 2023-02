Těší mě, že konečně začínám prodávat běžeckou dřinu, chválí si po vydařeném sprintu Voborníková

První individuální start na mistrovství světa proměnila česká biatlonistka Tereza Voborníková v 18. místo. Na střelnici chybovala jednou a v posledním běžeckém okruhu zaběhla sedmý nejrychlejší čas. Nejen o běžecké formě se v cíli sprintu bavila s reportérem Radiožurnálu Sport Janem Suchanem. Oberhof 19:50 10. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Voborníková dojíždí do cíle sprintu v Oberhofu | Zdroj: Profimedia

Terezo, gratuluji k parádnímu výkonu. Jak se cítíte?

Děkuji za blahopřání. Určitě můžu být spokojená, protože jedna chyba je na mě slušný výkon. Zase mě mrzí, že jsem netrefila poslední ránu, což už je poněkolikáté letos. Na mistrovství světa mě to mrzí o to víc, ale jinak to nic hrozného nebylo.

Na běžkách jste zajela jen o pět sekund pomalejší čas než Markéta Davidová, která patří mezi běžeckou elitu. Potvrdilo se, že vám zdejší kopcovité tratě sedí?

Jestli to bylo takhle, tak mám určitě radost, že se podařil běh vyšponovat směrem k mistrovství světa. Kopcovitá trať mi sedí, navíc dnes jsem měla skvělé lyže. Jsem ráda, že se to všechno sešlo.

Ve Světovém poháru jste dosud byla nejlépe na 21. místě a nyní na největší akci sezony to dokážete vylepšit. Kde najít příčinu?

Musíme se zeptat trenérů, že se jim to podařilo se mnou takhle hezky načasovat. Samozřejmě jsem ráda, že konečně začínám běžecky prodávat dřinu, kterou jsem celé léto podstupovala. Běžecky je to tam, kde bych si přála, na rozdíl od období před Vánoci.

Navíc to bude zajímavý vklad do stíhacího závodu...

Ano, to je vždy ze sprintu důležité, aby tam byla nějaká rozumná ztráta, aby se dalo ve stíhačce bojovat o lepší umístění. Cílem bylo se do stíhačky vůbec dostat, takže mám radost, že v ní budu.

Přijde po dnešním závodě nějaká odměna?

Největší odměnou pro mě je, že jsem stále zdravá. Přijeli se na mě podívat rodiče, po hodně dlouhé době se s nimi uvidím, takže to je pro mě velká odměna.

Co říkáte na Terku? První individuální start na mistrovství světa, skvělé 18. místo a, teď se podržte, sedmý běžák v posledním kole! pic.twitter.com/KZ0Icp8STF — Český biatlon (@ceskybiatlon) February 10, 2023