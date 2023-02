Mám radost, jak jsem to v té mlze odstřílela, říká po kariérním maximu Voborníková

Terezo, po sprintu jste pro sebe měla po posledním minulém terči hanlivý výraz, dnes se pochválíte?

Dnes jsem se při obou stojkách na poslední ránu trochu zastavila, chtěla jsem se vyvarovat chyby, ale byla jsem vůbec ráda, že jsem nějaký terč viděla.

Jak moc těžká byla střelba v mlze?

Stojky tak náročné nebyly, protože terč je o trochu větší. Vleže jsem střílela téměř stereotypně, najela jsem a vystřelila.

Zaznamenala jste životní výsledek, nicméně jen kousek od rozšířeného pódia pro šest nejlepších. Nemrzí to trochu?

Teď ne. Sedmé místo je pro mě krásné, absolutně jsem si nedokázala představit, že jsem schopná toho dosáhnout. Je to super výsledek.

Co se honí tak mladé závodnici hlavou při poslední střelbě, kdy se bojuje o páté místo?

Ani jsem nevěděla, že jsem ve skupince bojující o páté místo, snažila jsem se to jen trefit. Bojovala jsem o každou pozici a mám radost, že jsem to v té mlze takhle odstřílela. Chtěla jsem to rychle odstřílet a být na trati.

V Oberhofu neustále posouváte životní výsledky, půjde to tak i dál?

Kéž by. Jsem ráda, že jsem to tak načasovala. I kdyby už se žádný závod nepovedl, tak to, co jsem tady dokázala, je nad očekávání. Budu se snažit určitě takové výkony podat i v dalších závodech, ale pokud se to nepovede, tak se nic neděje.

Na MS máte před sebou ještě náročný program, kolik vám zbývá sil?

Vytyčila jsem si cíl, abych se letos alespoň jednou dostala do závodu s hromadným startem. Mám k tomu moc hezky nakročeno, takže doufám, že to klapne. Hlavně chci zůstat zdravá, protože jsem se dočetla, že tady spoustu závodnic marodí. Chci jít do každého závodu a naplno se tam porvat.

Neustále se usmíváte, co vás umí zakabonit?

Teď se usmívat můžu, ale po nepovedených závodech rozhodně ne. Dnes ten důvod k úsměvu mám.

