‚Prostě jsem to neustála.‘ Markéta Davidová má místo křišťálového glóbu cennou zkušenost

Markéta Davidová prošla mixzónou přesně ve chvíli, kdy odstřílela počtvrté čistě její konkurentka v boji o malý křišťálový glóbus Lisa Vittozziová. „A je hotovo,“ smála se pro Radiožurnál. „Ona si to zaslouží. Jsem z toho zklamaná. Lhala bych, kdybych řekla, že ne. Ale střelba mě dneska moc nepodržela,“ litovala v cíli.

Davidová ve vytrvalostním závodě pokazila střelbu. Mistryní světa je Švédka Öbergová Číst článek

Měla jste v hlavě, že závodíte o malý křišťálový glóbus, nebo jste podobné myšlenky dokázala dát pryč?

Snažila jsem se, ale asi toho kolem mě bylo tolik, že to úplně vytěsnit nešlo. Byla jsem víc nervózní než normálně, fakt jsem se toho bála. Navíc střelnice tady se mi moc nelíbí, tak jsem s tím bojovala. Dva dlouhé závody se mi povedly, tak jsem měla v hlavě, že na to mám, že to může být dobrý výsledek. A prostě jsem to neustála. Měla jsem větší respekt, než bych měla mít.

Bylo to poznat třeba při položkách vestoje?

Ani ne. Ani nevím, co jsem tam dělala. Na druhé položce jsem slyšela lidi, jak si povídají. Pak jsem šla na stav 29, abych už je neslyšela, kdyby tam náhodou ještě byli. Ale to je moje chyba, že se nechám rozptýlit nějakým povídáním

Co vás víc mrzí? Chyby na střelnici, nebo prohra v boji o glóbus?

Rozhodně mě víc mrzí ty rány. Nezávodila jsem jen o křišťálový glóbus, ale i o dobrý výsledek. Byla to další zkušenost, která se bude hodit. Věřím, že tohle nebude poslední červené tričko, které budu mít doma. Je na čem pracovat.

Podmínky na střelnici byly různé, závodnice zlobily poryvy větru. Jaké jste to měla vy?

Nemyslím si, že by mi úplně foukalo. Vítr se točí, takže člověk musí být ostražitý, ale myslím, že mě to nesfouklo. Byly to moje chyby.

Malý křišťálový glóbus nakonec získala Lisa Vittozziová, jaká je? Bavíte se spolu?

Ona je taková tichá, moc nemluví. Možná i trošku hůř mluví anglicky, tak není tak komunikativní jako zbytek Italek. Ale zaslouží si to za to, co předvádí, její střelba za 19 vteřin je úplně neuvěřitelná.

Jak jste na tom byla fyzicky?

Jde to. Ani jsem se necítila hotová. Samozřejmě to bolelo, protože tratě jsou těžké, ale mezi závody jsem nebyla bolavá. Teď snad budu mít tři dny volna do štafety, tak se dám dohromady.

Zároveň tu píšete bakalářskou práci. Napsala jste něco za poslední dny?

Jo. I dneska jsem tam něco šmoulila, potřebovala jsem se trošku rozptýlit, tak jsem psala. Musím s tím zas trošku pohnout.

