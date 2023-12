Krčmář dojel ve sprintu na 25. místě, z vítězství se v Lenzerheide radoval bezchybný Němec Doll

Čeští biatlonisté se ani ve třetím sprintu Světového poháru v sezoně do nejlepší dvacítky nevešli. Ve švýcarském Lenzerheide byl nejlepším z nich Michal Krčmář, který obsadil po dvou trestných kolech 25. místo. Zvítězil na střelnici bezchybný Němec Benedikt Doll o více než pět sekund před Norem Johannesem Thingnesem Böm. Třetí byl další Němec Philipp Nawrath. Lenzerheide 15:53 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Vedle Krčmáře bodoval z Čechů ještě třicátý Jakub Štvrtecký. Mimo bodovanou čtyřicítku skončil 43. Jonáš Mareček a 75. Mikuláš Karlík. Adam Václavík nestartoval kvůli nachlazení.

Po čtvrtečním sprintu žen absolvovali premiéru SP v Lenzerheide také muži. Kvůli koronaviru chyběl druhý muž průběžného pořadí Švéd Sebastian Samuelsson.

„Lepší je vidět, že člověk na to má a snažit se na tom pracovat, než kdybych dal dvě nuly a jezdil čtyřicátý. Tohle je lepší stránka sportu, takže nezbývá, než pokračovat v tom, co dělám a budu věřit, že to přijde,“ řekl Radiožurnálu Sport Krčmář.

Dvaatřicetiletý Krčmář minul hned první ránu. Stříbrný olympijský medailista ze sprintu v Pchjongčchangu 2018 se poté nevyvaroval chyby ani při střelbě vestoje a ztratil v cíli na vítězného Dolla minutu a 33 sekund. Od první desítky ho dělilo necelých pětadvacet vteřin.

O osm let mladší Štvrtecký začal čistou položkou vleže, vestoje ale dvakrát minul a propadl se. Přesto dosáhl na nejlepší umístění v sezoně a získal v ní první body. Doll si připsal páté individuální vítězství a třetí ve sprintu. Vedle stoprocentní střelby se blýskl i rychlým běžeckým časem, díky němuž za sebou udržel v posledním kole Johannese Böa.