Šest startů, šest různých vítězů. ‚Fanoušky to musí bavit,‘ myslí si o nové biatlonové sezoně Krčmář

Kdo se v nové sezóně bál biatlonové nudy, spletl se. Hlavně mezi muži je špička velmi široká a na vítězství může myslet kdekdo. Ostatně dosavadní výsledky mluví za vše. Hochfilzen (Rakousko) 10:53 13. prosince 2020

Pryč jsou minulé, přece jen trochu monotónní sezóny, kdy hlasatelé na různých stadionech světa představovali jako vítěze Johannese Thingnese Bö tak často, že se norský šampion leckdy už skoro ani neradoval.

Přehrát 00:00 / 00:00 V nové biatlonové sezoně se zatím vítězové jednotlivých závodů pravidelně mění. Více v příspěvku Jana Suchana

Poslední i předposlední zimu ovládnul z úvodních šesti individuálních závodů vždycky čtyři. Teď ale platí: šest startů, šest různých vítězů. Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö, Sturla Holm Laegreid, Sebastian Samuelsson, Johannes Dale a naposledy Quentin Fillon Maillet.

„Abych řekl pravdu, nečekal jsem to,“ přiznává pro Radiožurnál Ondřej Moravec, který se shoduje s Michalem Krčmářem: „Myslím, že je to dobré, že to konečně není o dvou lidech. Je to zajímavější, myslím, že to musí fanoušky bavit.“

Minimálně pro ty české by bylo skvělé, kdyby mezi vítězi našli i česká jména, která už několikrát pronikla aspoň do elitní desítky. Třeba se dočkají v neděli mezi ženami, i když Markéta Davidová si navzdory pátému místu ve sprintu před stíhacím závodem velké naděje nedělá.

„Stíhačky mi moc nejdou, spíše se v nich posouvám dozadu než dopředu. Chtěla bych to někdy prolomit, třeba se to povede,“ přeje si Davidová.

V neděli je v Hochfilzenu naplánovaný stíhací závod žen na 11.45 hodin, ve 14.00 hodin pak začne mužská štafeta.