Čeští biatlonisté odletěli do dějiště prvního Světového poháru, v Pokljuce však stále chybí sníh

„Asi po čtyřech letech? Je to zase něco nového,“ říká pro Radiožurnál k nové kolekci oblečení pro české závodníky biatlonistka Veronika Vítková.

Nebýt přítomnosti tolika novinářů na předsezonní tiskové konferenci, skoro by to připomínalo biatlonové Vánoce. I Veronika rozbaluje a prohlíží si kombinézy, bundy, čepice a další kusy z nové kolekce, kterou ukáže světu poprvé už o víkendu v Pokljuce.

Snad u toho bude moci mít lyže na nohou, protože jak připomíná Ondřej Moravec, sněhové podmínky v Julských Alpách zatím nejsou kdovíjaké.

„Skutečnost je taková, že val ještě není vůbec hotový. Ze stadionu se nedá odjet. Jsem sám zvědavý, jak to tam bude vypadat. Nedělám si moc velké iluze, že to bude lyžování na čtyřkilometrovém okruhu. Přírodní sníh tam prakticky žádný není,“ popisuje situaci Moravec.

Jenže to vlastně není fakt, který by biatlonisty nějak zvlášť stresoval, ostatně i po trati s umělým sněhem se dá dojet pro medaile, to Češi z minulých let moc dobře vědí, a snad si to v praxi zopakují i pod vedením norských koučů. Ano, nové nejsou jen kombinézy, ale také trenéři.

„Podle mého názoru všechno vypadá velmi dobře. Ale samozřejmě to je pro všechny velká změna. Trénink byl opravdu jiný, ale myslím, že ambice českých biatlonistů se nemění, pořád chceme bojovat o top pozice,“ říká Egil Gjelland.

Jak úspěšná by mohla být sezona po letních změnách, můžou naznačit už nedělní závody smíšených štafet v Pokljuce. I o nich na této stanici uslyšíte, stejně o všech dalších z kalendáře Světového poháru.