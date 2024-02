Biatlonisté bojují i se zakázaným fluorem. ‚Všechny lyže zatím kontrolami prošly,‘ ujišťuje organizátor

Vosky nově bez fluorů. To je v téhle sezóně velké téma mezi biatlonisty, kteří nesmí mít tenhle prvek na skluznicích lyží ani na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Jak se to kontroluje? Seriál Radiožurnálu Sport se to vydal zjistit do zákulisí šampionátu na Vysočině. Seriál Radiožurnálu Sport Nové Město na Moravě 16:47 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Servis běžek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V modrém stanu, u kterého jsou dvě propojené buňky, stojí na vstupu nápis Fluor Test Station. To je místo, kde se zjišťuje, jestli na lyžích není nanesený zakázaný fluor. Do stanu je zároveň vstup zakázaný všem nepovolaným.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl seriálu Radiožurnálu Sport z biatlonového mistrovství světa

„Servismani přijdou s označenými lyžemi. Každý závodník má své startovní číslo napsané na přední straně lyží. Náhodně se jedna z páru vybere a projde kontrolou na třech místech. Po skončení závodu jdou lyže zpět k nám a projdou kontrolou na dvou místech. Pokud je vše v pořádku, tak to zaevidujeme a je vše vyřízeno,“ popisuje Vít Effenberk, hlavní organizátor stanice.

„Lyže se dají do speciálních strojů. To je taková mašina, do které se lyže přiloží, poté se to vyzkoumá a výsledky se pošlou do počítače, který je hned vedle. Ten všechno okamžitě vstřebá a po patnácti sekundách vyskočí výsledek,“ popisuje Lenka Babánková, která s přístrojem operuje.

Českým biatlonistům chybí v týmu vzory, shodují se fanoušci. Zmiňují návrat Soukalové a výměnu trenérů Číst článek

„Po dvou zkontrolovaných závodech byly všechny lyže v pořádku, nikoho jsme nevyřadili. Zatím. Občas se stane, že se něco špatně změří, ale po opakování bylo vše v pohodě,“ dodává Babánková.

„Druhou kontrolu děla mezinárodní rozhodčí, který to má celé na starosti. Pokud lyže neprojde ani druhým pokusem, tak se zkoumá, kolik tam fluoru je. Každopádně to znamená výměnu lyží, která se musí stihnout do startu. Pokud tam je fluoru příliš a přesahuje určitou hranici, tak biatlonista dostává červenou kartu a při dalším porušení v průběhu sezony závodník pro daný rok končí,“ popisuje následky kontroly organizátor Effenberk.

A když se stane, že má závodník před startem lyže i na druhý pokus špatně, tak své náčiní může položit do skladu a má volno.

Látky z vosku s fluorem můžou způsobovat rakovinu, tvrdí studie. Český svaz lyžařů je chce zakázat Číst článek

„Pokud by se to objevilo po dojezdu do cíle, tak je diskvalifikován ze startu závodu a žádná opravný prostředek není možný. Před startem má možnost si lyže ještě vyměnit a znovu projít kontrolou. Úplně ale netuším, jak by se mohlo stát, že před startem je lyže v pořádku a na konci není. To jsou asi kouzla mazačů, kteří jsou toho schopni. Proto je testujeme i na konci,“ říká Effenberk.

„Všichni jsou na nás milí a vstřícní, celé je to tu skvělé,“ dodává Babánková.