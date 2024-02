Soukalová vstoupila do biatlonové Síně slávy. ‚Obrovská pocta,‘ přiznává a úspěch přičítá Rybářovi

Sedm let od posledního závodu se stala Gabriela Soukalová novou členkou mezinárodní biatlonové síně slávy. Na galavečeru pořádaném v předvečer závěrečného víkendu mistrovství světa v Novém Městě na Moravě ji přímo na pódiu vítal její bývalý trenér Ondřej Rybář. Nové Město na Moravě 9:27 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Soukalová | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Gabriela Soukalová byla na galavečeru v Novém Městě na Moravě uvedena do Síně slávy Mezinárodní biatlonové unie. Po převzetí ocenění si pak pro hosty slavnostního večera připravila i jedno překvapení.

„Je to pro mě obrovská pocta. Jsem moc ráda, že to přišlo, protože jsem v sobě tuto kapitolu měla neuzavřenou. Trochu mě mrzelo, že jsem se nemohla rozloučit ideálně před tribunou a s fanoušky,“ zavzpomínala mistryně světa, olympijská medailistka i celková vítězka Světového poháru na brzký konec kariéry, ke kterému ji přinutily přetrvávající zdravotní komplikace.

Vliv trenéra

Při zpětném pohledu na dosažené výsledky má pak jasno o tom, kdo ji k cestě na biatlonový vrchol nejvýrazněji pomohl.

„Měla jsem obrovskou kliku, že mě trénovali v dětství rodiče. Oceňuji taky na sobě ten fakt, že jsem byla tak tvrdohlavá a vydobyla si, abych mohla trénovat s Ondrou Rybářem. On má zásadní podíl na výsledcích, jsem mu za to vděčná a jsem mu také vděčná, že na mě byl vždycky tvrdý,“ vyprávěla někdejší biatlonová hvězda.

Současný sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář vedl Gabrielu Soukalovou v době jejích největších úspěchů. A dobře sám věděl o její výjimečnosti.

„Když máte sportovce, jako je Gábi, tak to nikdy není jednoduché, ale jsou to přesně ti lidé, kteří dělají rozdílové výsledky. Měl jsem to štěstí, že jsem ji měl v období, kdy ona hlavou chtěla vyhrávat. Na tu dobu moc rád vzpomínám,“ dodal Rybář.

Se všemi hosty se pak Gabriela Soukalová na závěr slavnostního večera rozloučila jednou ze svých velkých vášní, kterou je zpěv.

