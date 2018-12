Byl jsem nervózní, ale není to propadák, hodnotí Krčmář 20. místo a vyhlíží posun ve stíhačce

Kralování Johannese Bö pokračuje, čeští biatlonisté na elitu nestačili. Nejlepším z domácích reprezentantů byl Michal Krčmář na dvacátém místě, který v rozhovoru pro Radiožurnál přiznal, že ho semlela atmosféra Vysočina Arény Nové Město na Moravě 20:06 20. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář v Novém Městě na Moravě ve sprintu jednou chyboval | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Michale, netrefil jste hned první výstřel a první položka byla podle trenéra Zdeňka Vítka hodně rozházená. Snad na vás nedolehl tlak publika?

Není za co se schovávat, dolehlo to na mě. Byl jsem nervózní jako prase. Už na nástřelu jsem se nemohl srovnat, hrozně moc jsem se chtěl doma předvést. Výkon nebyl uvolněný, ale nebyl z toho propadák. Věřím, že teď jsem to prošťouchnul a o víkendu mě čekají dobré závody.

Fotbalisté říkají, že když jsou nervózní, spadne to z nich s úvodním hvizdem. Spadlo to z vás úvodním špatném výstřelem?

Ani bych neřekl. Spíš to ze mě spadlo po první položce, kdy jsem si řekl, že „za jedna“ to není úplně špatné a jde se dál. Pak jsem se snažil na trati dojet Arnda Peiffera, pak se držet Johannese.

Jak jste prožíval vřavu na startu, když jste udělal prvních pár temp?

Je to obrovsky krásný pocit tady před těmi lidmi závodit, o to víc se pak chce člověk předvést. I teď mě mrzí, že to nebylo úplně ono, i když na druhou stranu mám minutu a půl na vítěze a do šestky je to jedna rána ve stíhačce.

Závod je do soboty otevřený a těším se. Je to obrovsky krásný pocit a děkuji lidem, že to můžu zažívat.

Když říkáte „do šestky“, je to meta, na kterou si věříte?

Když odvedu práci, na kterou jsem připravený, tak jsem schopný téhle mety dosáhnout.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Muži sprint (10 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 23:09,9 (0), 2. Loginov (Rus.) -21,0 (0), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -54,2 (0), 4. Weger (Švýc.) -1:03,5 (0), 5. Desthieux (Fr.) -1:03,7 (1), 6. Eberhard (Rak.) -1:04,6 (1), 7. Guigonnat (Fr.) -1:07,3 (1), 8. T. Bö -1:08,8 (1), 9. L'Abee-Lund -1:10,3 (0), 10. Bjöntegaard (všichni Nor.) -1:12,4 (1), ...20. Krčmář -1:31,8 (1), 23. Moravec -1:34,4 (1), 48. Štvrtecký -2:16,0 (2), 86. Václavík (všichni ČR) -3:43,0 (5).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 308, 2. Loginov 232, 3. Guigonnat 223, 4. Eder (Rak.) 205, 5. M. Fourcade (Fr.) 191, 6. Eberhard 189, ...15. Krčmář 140, 26. Moravec 81.