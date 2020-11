Předbíhám, ale zakončit kariéru doma by nebylo špatné, přemítá o šampionátu v Novém Městě Krčmář

Mistrovství světa v biatlonu se vrátí do Česka. V roce 2024 ho bude hostit Nové Město na Moravě. Právě tam se konal i předchozí šampionát v roce 2013, který významně pomohl k českému biatlonovému boomu. Nové Město na Moravě 9:35 15. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci v Novém Městě na Moravě umí vytvořit bouřlivou atmosféru | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Bouřlivou sportovní atmosféru jsme v tu dobu v Česku zažívali tak možná na fotbale, hokeji, tenise, ale na biatlonu? To byla novinka. Fanoušci vyprodali Vysočina Arénu, oslavovali každý úspěšný výstřel českého reprezentanta a hned úvodní den mistrovství také bronz smíšené štafety.

Od roku 2013 se český tým velmi změnil a do roku 2024 dost možná vydrží už jen Michal Krčmář, dnes olympijský medailista, tehdy reprezentant-začátečník.

„Dodnes mám v sobě ten pocit, když jsem dojížděl v cílové rovince. Areál bouřil a fanoušci skandovali,“ vzpomíná pro Radiožurnál Krčmář.

„V roce 2024 mi bude 33 let. Určitě by to taky mohlo být moje poslední mistrovství světa. Zakončit kariéru na domácí půdě by nebylo vůbec špatné, ale to teď hodně předbíhám,“ upozorňuje biatlonista.

Že Nové Město na Moravě získalo mistrovství světa 2024 je podle šéfa českého svazu Jiřího Hamzy důležité pro rozvoj zdejšího biatlonu, aby vyrostli nějací další Michalové Krčmářové.

„Mistrovství světa je motivací pro mladé závodníky, aby ten biatlonový boom, který jsme nastartovali, mohl dál pokračovat,“ podotýká Hamza.

Rozvíjet se bude také Vysočina Aréna, v plánu je úprava tratí, rozšíření zázemí pro biatlonisty a také vybudování kryté střelnice.