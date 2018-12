Desetitisíce diváků a nové české hvězdy. ‚Závodit tady je za odměnu,‘ těší se Krčmář

Atmosféra bude pravděpodobně báječná jako vždycky, i když z bezpečnostních důvodů se kapacita areálu snížila na 28 tisíc fanoušků. Ti ale budou tentokrát provolávat trochu jiná jména než dřív.

Návrat Laury Dahlmeierové. Biatlonová hvězda se v Novém Měste znovu objeví ve Světovém poháru Číst článek

Vítězka posledního zdejšího závodu Gabriela Koukalová se z českého biatlonu vytratila, stihli ale vyrůst noví hrdinové. Poprvé jako olympijský medailista bude na Vysočině závodit Michal Krčmář.

„Celá sezona je ode mě vnímaná jinak. Už je znát, že když zajedu 20. místo, fanoušci nejsou úplně spokojení. Ale i já sám tu chci uspět a předvést se, člověka to má motivovat, ale ne svazovat,“ říká na Radiožurnálu stříbrný muž ze sprintu v Pchjongčchangu.

Metou mužské části reprezentace je v domácím prostředí jakékoli umístění na širším pódiu. „Cíl si nedávám. S klukama jsme shodli, že kdyby se tu komukoli povedlo umístění v první šestce, byla by to odměna pro fanoušky. Strašně se na ně těším, až si člověk užije atmosféru, protože závodění tady je za odměnu,“ těší se Krčmář.

Leckdo bude zvědavý i na hvězdičku Markétu Davidovou. Před dvěma lety v Novém Městě mezi elitou debutovala, teď už má na kontě bronz z úvodního závodu letošního SP.

„Myslím, že to množství diváků bude pořád hroznej mazec. Teď mě to děsí víc než před dvěma lety,“ usmívá se Davidová.

Nastoupí Šlesingr?

SP je v Novém Městě počtvrté a čeští biatlonisté tu zatím získali tři medaile. O další zabojují nejdříve muži, jejich sprint začne v půl šesté. Michal Krčmář vyjede na trať jako dvacátý, Ondřej Moravec má číslo 43 a nedlouho po něm vyrazí i mladíci Adam Václavík a Jakub Štvrtecký.

Posledním Čechem na startu má být Michal Šlesingr s číslem 96, jeho start je ale nejistý. „Po štafetách v Hochfilzenu jsem cítil záda, ale říkal jsem si, že je to jen klasická únava po závodech. V úterý jsme tu měli trénink a skočilo to na mě. Je to docela mizerné, trošku doufám v zázrak,“ vysvětluje „Boušek“.

Jan Suchan

@jsuchan7 Zpátky na místě činu! Sotva mi skončil fotbalový podzim, začíná mi vydatná biatlonová zima ⛷🎯🔫

pokud se nic nezmění, už budu mít program skoro jak závodníci: NM ➡️ Oberhof ➡️ Ruhpolding ➡️ Anterselva ➡️ Canmore ➡️ Salt Lake ➡️MS Östersund. Až finále v Oslu bych vynechal... 11