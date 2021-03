Moravcovo biatlonové loučení. ‚Obrovská osobnost, skvělý přátelský chlap,‘ klaní se ostatní závodníci

Český biatlonista vyběhne do posledního závodu v kariéře možná do trochu nečekané disciplíny.

„Čekal jsem singl mix. Za mě je to dobře, je to tady konec,“ řekl Radiožurnálu Ondřej Moravec. A to konec nejen druhého ze závodů Světového poháru v Novém Městě na Moravě, ale také jedné velké kariéry.

„Je to nejen obrovská osobnost pro sport, ale lidsky i pro mě. Nostalgie a emoce jsou teď velké. V České televizi se mě ptali, ať okomentuju Ondru, a já byl hned naměkko a už se mi třepal hlas,“ připouští český biatlonista Michal Krčmář, že loučení bude emotivní.

Ondřeje Moravce vidí řada závodníků podobně jako norský reprezentant Tarjei Bö. „Mám s Ondrou spousty zážitků. Je to skvělý přátelský chlap se smyslem pro fair play a na každém závodě ho provází velký úsměv.“

I když ne úplně každý má tuto zkušenost se smějícím se Ondřejem Moravcem. „On je takový typ, který budí hodně respekt. Když ho člověk pozná trochu více, tak zjistí, že tomu tak není a že je srandistou. Působí ale přísně,“ popisuje Eva Puskarčíková.

Ve chvíli, kdy ještě české biatlonistky nevěděly, kdo nakonec smíšenou štafetu dvojic pojede, Puskarčíková bez váhání pronesla. „Byla by čest pro každého, jet s ním rozlučkový závod.“

Onu čest jet po boku Ondřeje Moravce nakonec bude mít v neděli od 13.45 hodin Lucie Charvátová.