Co stojí za vítěznou šňůrou Eckhoffové ve sprintu? ‚Pletením ze sebe dostanu nervozitu,’ přiznává

Podle mnohých je biatlon zajímavý tím, jak je nevyzpytatelný. Poslední dobou to ale platí jen do chvíle, než začne ženský sprint. Norka Tiril Eckhoffová zvítězila v této disciplíně pošesté v řadě. Zas a znovu se ji to povedlo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.

