U biatlonu jsem si našla druhou rodinu. Jezdíme sem za odměnu, říkají dobrovolnice v Novém Městě

V Novém Městě na Moravě je v plném proudu Světový pohár v biatlonu. V pátek je na programu sprint žen, které odstartují před zaplněnými tribunami Vysočina Areny v 18.25. Právě o diváky se starají Jitka a Jaroslava, které jsou jedny z mnoha dobrovolnic v Novém Městě. „Máme tu spoustu známých a některé známe už přes 30 let. Opravdu sem jezdíme za odměnu," shodují se v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Sport. Nové Město na Moravě 16:15 7. března 2025

Dobrovolnice na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě Jitka (vlevo) a Jaroslava | Foto: Tomáš Petrilák | Zdroj: Český rozhlas

Jak jste se dostali k práci během biatlonových závodů v Novém Městě?

Jaroslava: Já se k dobrovolnictví dostala přes kolegu z biatlonového klubu z Letohradu Martina Holce, kde bydlím, asi před dvěma lety. Martin je v Novém Městě zodpovědný za přípravu tratí. Oslovil mě s tím, jestli bych nebyla ochotná jet s ním. Tak se mi to zalíbilo, že jsem tady znovu a jsem moc ráda.

Jitka: Já podobnou cestou, ale poprvé jsem tady byla v roce 2018, taktéž nepřímo přes Martina Holce. Okolo biatlonu působím už od dětství, aktuálně trénuji děti, a když je možnost, tak ráda jedu.

Máte jako dobrovolníci určenou pozici, nebo děláte různé práce podle potřeby?

Jitka: Letos máme na starost obsluhu tribun a koordinaci fanoušků. Kontrolujeme jejich lístky, radíme jim a jsme pro ně první přímým kontaktem, když potřebují pomoc.

Jak probíhá váš pracovní den?

Jitka: To se odvíjí od závodů. Jsme vázané na to, kdy se otevírá vstup do areálu. Ve čtvrtek byl závod až večer, takže jsme přišli před čtrnáctou hodinou. Do té doby si můžeme dělat, co chceme, ale nejpozději musíme být ve 14.30 na stanovišti. V pátek jsme dopoledne stihli procházku a přišli jsme dříve, protože jsme šli společně na oběd. Poté jsme rozmístili pytle na odpadky a začala péče o fanoušky.

A jak jste využíváte čas předtím, než přijdou první fanoušci?

Jitka: Opalujeme se. Jaroslava dokonce stihla běhání.

V kolik hodin opouštíte areál?

Jaroslava: Až odejdou všichni návštěvníci, tak musíme uklidit celý areál. Když je čisto, tak jdeme na večeři a před devátou večer jsme odcházeli.

Řešili jste během nejen letošního roku nějaký problém nebo potíže mezi fanoušky?

Jitka: Letos ještě ne, ale problém nastává těsně před starty závodů, kdy se fanoušci hrnou na tribunu, na které není moc místa. Ti, kdo přijdou pozdě, už nemají tak dobrá místa a postávají na schodech.

Druhá rodina

Jaký máte vztah k biatlonu? Jitko, vy jste říkala, že jste s biatlonem spojená už od dětství. A vy?

Jaroslava: Ve 25 letech jsem se přestěhovala do Letohradu, kde jsem po mateřské dovolené začala pracovat s největším fanouškem biatlonu široko daleko. Ten mě k tomu přitáhl. Když začala dcera lyžovat, tak jsme se dostali i do biatlonu a od roku 2000 trénuju malé děti a žáky.

Jitka: Já prostě biatlonem žiju od mala. Našla jsem si tu druhou rodinu, máme tu spoustu známých a některé znám už přes 30 let. Opravdu sem jezdíme za odměnu.

Užíváte si každodenní kontakt se světovými biatlonisty?

Jitka: Také, ale nejen to. Patří k tomu skvělá atmosféra, fanoušci přejí všem a podporují, přestože se příliš nedaří. Vzpomínám si, že na loňském mistrovství světa jsme se potkávali s lidmi, kteří měli permanentku, každý den a na konci jsme se bavili a fotili.

A se závodníky se nefotíte?

Jaroslava: Na to já nejsem. Ale osobně se znám s Michalem Krčmářem, to je můj bývalý svěřenec. A také s Tomášem Mikyskou, který je také z Letohradu.

