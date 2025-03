Biatlon táhne, Nové Město přivítalo téměř 100 tisíc lidí. Šéf svazu Hamza chce zaujmout i mladší diváky

„Atmosféra je tu úžasná, opravdu si to užívám. Kdyby to takhle vypadalo všude, tak nikdy neskončím kariéru. Je to odměna a nejraději bych pod takovou kulisou jezdil každý den,“ děkuje fanouškům biatlonista Michal Krčmář.

Během každého závodu se na tribunách tísnilo okolo 20 tisíc diváků. Ti dokázali biatlonisty podpořit i v momentech, kdy se Čechům úplně nedařilo.

„Zaslouží si hrozně velké poděkování. Občas se to nesejde, ale i tak nenadávají a já za to děkuju,“ říká vděčně dvakrát patnáctý Vítězslav Hornig, který ale v poslední štafetě špatně zastřílel a musel na trestný okruh. Fanoušci ho přesto nezatratili.

„Na to se nedá pořádně zvyknout. Je to šílený pocit, člověk se ani pořádně neslyší a nemyslí na to, že už nemá síly. Na trati mi podpora fanoušků opravdu pomohla,“ popisuje Jessica Jisslová.

Hlasitá kulisa ale také dokáže naložit na závodníky dodatečný tlak, což potvrzuje Tereza Voborníková.

„V Novém Městě jsem vždy nervózní, ale snažím si to nepřipouštět a chci zůstat ve své hlavě. Celý víkend byl neuvěřitelný a vždy jsem ráda, že zde mohu závodit,“ dodává nejlepší Češka ve sprintu i stíhacím závodě.

Mladší publikum

Během prodlouženého víkendu navštívilo Vysočina Arénu téměř 100 tisíc fanoušků. Publikum v Novém Městě je ve věkovém průměru znatelně mladší, než na jiných tradičních biatlonových destinacích. I na to jsou organizátoři pyšní.

„Je to jednoduché, máme nejlepší fanoušky na světě. Musíme jim poděkovat. Zároveň se musíme soustředit na to, jak přitáhnout mladší lidi. V době moderních technologií je to velká výzva. Moje generace nemůže spoléhat na to, že něco vymyslí a musíme se přizpůsobit mladším, abychom je k biatlonu nalákali a i udrželi,“ přibližuje šéf českého biatlonu i organizačního výboru Jiří Hamza.

Udržet světový biatlon ve Vysočina Aréně se podaří minimálně do roku 2030, to je od mezinárodní biatlonové federace garantováno.

„Jsem rádi, že zde můžeme Světový pohár pořádat. Organizace není jednoduchá, ale díky naší práci a divákům už nejde Nové Město přehlédnout,“ doplňuje Jiří Hamza.

Norští biatlonisté zdraví fanoušky na tribunách ve Vysočina Aréně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz