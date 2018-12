Biatlonový tým trápí zdravotní potíže. Moravec dokázal závod dokončit, Vítková musela vzdát

Místo rozdávání předvánoční radosti zaplněným tribunám při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě se česká reprezentace potýká se zdravotními potížemi uvnitř týmu. Stíhací závod mužů dokončil s žaludečními problémy Ondřej Moravec, ale podle lékaře týmu by měl být schopen v neděli jet závod s hromadným startem. Veronika Vítková kvůli stejnému problému ze stíhačky odstoupila. Nové Město na Moravě 19:38 22. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Moravec při kvapném odjezdu ze střelnice | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Ondra měl po závodě křeče a průjem. Nyní se už cítí lépe. Veronika je na tom podobně, ale navíc i zvracela. Odpověď, zda je příčinou jejich potíží jídlo, voda, únava nebo ještě něco jiného, zatím neznáme,“ uvedl v prohlášení lékař české reprezentace Vladimír Dobeš.

Lucie Charvátová po letech znovu boduje: ‚Trenér nám dodal šťávu, biatlon mě začal znovu bavit.‘ Číst článek

„Oba užívají léky, aby se jejich žaludeční a střevní potíže zmírnily. Za důležité považuji, že jsou bez teplot. Uděláme maximum, aby Ondra i Veronika byli rychle v pořádku. A Ondra Moravec je i ve stavu schopném v neděli závodit,“ doplnil.

Komplikace mají vedle závodníků i servismani či norský asistent trenéra mužů Anders Magnus Bratli. „Nevím, kde se to vzalo, ale doufám, že to brzo odejde. Udělala se různá antibakteriální opatření, ale asi to nejde úplně minimalizovat,“ řekla Eva Puskarčíková.

Jaký je původ potíží, si z laického pohledu netroufla ani tipovat: „Těžko říct, máme sice společné stravování, ale nějaké svačiny si dá občas každý sám podle sebe,“ podotkla.

Ušetřena zůstala třeba Lucie Charvátová, jež při indispozici Vítkové zaznamenala ve stíhačce nejlepší umístění z českých žen. Obsadila bodované 34. místo. „Doufám, že já už se žaludečním potížím vyhnu,“ přála si.

„Měsíc jsme už spolu, tak si to možná předáváme jeden na druhého a nemůžeme se toho zbavit. Když je tělo unavenější, tak je náchylnější k tomu, aby něco chytlo. Já mám naštěstí dobrou imunitu a věřím, že se všem problémům vyhnu i přes Vánoce. Jakmile na vás něco podobného padne, tak se to pak táhne s vámi hodně dlouho,“ řekla nečekaná česká jednička stíhacího závodu.

Zdravotní problémy se vyhnuly i Evě Puskarčíkové, stíhačku ale dokončila až jako padesátá. „Já zatím držím, na záchod jsem nemusela pospíchat,“ usmála se trochu trpce.