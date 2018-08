O informacích v angličtině musí víc přemýšlet, těší nového kouče biatlonistek Gjellanda

Není v úplně jednoduché pozici, s týmem má navázat na skvělé výsledky svých trenérských předchůdců Rybáře a Vítka. Nor Egil Gjelland má za sebou několik týdnů v roli hlavního kouče ženské biatlonové reprezentace, ale zatím prý všechno šlape. Nové Město na Moravě 13:30 29. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Egil Gjelland, nový trenér ženské biatlonové reprezentace | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Když fanoušci v Novém Městě na Moravě zaburáceli při medailovém ceremoniálu letního šampionátu, Egilu Gjellandovi bylo jen těžko rozumět. Hovoří velice potichu, rozvážně, a dlouho si promýšlí každou další větu. Proto snad až překvapí, co říká o svém norském trenérovi říkají jeho svěřenkyně.

„Co s námi byl, tak je na nás strašně hodný. Na druhou stranu to je vtipálek a my se mu chceme ukázat v nejlepším světle. Snažíme se makat podle toho, co chce,“ popisuje Gjellanda jako zábavného kouče asi nejvýraznější postava ženského týmu Veronika Vítková.

Ale veselo má být v zimě právě i díky Vítkové. Ta si spolupráci s novým trenérem pochvaluje, také proto, že ji rozvíjí v mnoha ohledech, a přestože i na tratích a střelnici jde prý všechno podle plánu, asi největší pokrok udělaly biatlonistky v angličtině.

„Samozřejmě je tu malá bariéra, ale jde to stále lépe a lépe. Mám pocit, že mi rozumí a chápou, co jim chci říct. Když jim dám nějaké informace v angličtině, musí o tom víc přemýšlet a to je dobře,“ vysvětluje Egil Gjelland.

Snad tedy s Egilem Gjellandem přivane svěží vítr, takový, který nerozhodí mušku a pomůže. Nor zařazuje do plánu delší tréninky, víc těch běžeckých, ale jinak se snaží navázat na práci svých předchůdců. „Holky pracují velmi dobře. Zatím udělaly první krok, ale baví mě to sledovat."

„Každá změna nějak pomůže, nakopne. Až zima ukáže, jestli to byla správná cesta, ale necítím se špatně. Příprava mi vyhovuje a jak je to nové, člověka to o to víc baví,“ dodává Vítková, která se stejně jako další svěřenkyně norského trenéra představí o víkendu na republikovém šampionátu v Letohradu.