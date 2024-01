Biatlonista Mikyska se vrátil téměř po roce a hned bodoval. Byl jsem hodně nervózní, říkal po závodě

Sprint Světového poháru v biatlonu vyhrál v německém Oberhofu domácí Benedikt Doll. Nejlepší z Čechů byl 35. Jakub Štvrtecký. Pro jeden bod do celkového hodnocení si dojel na 40. místě Tomáš Mikyska, pro kterého to byl po operaci kolena první soutěžní závod v letošní sezóně. Oberhof 18:50 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český biatlonista Tomáš Mikyska | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Tomáš, po zranění první závod, a to rovnou ve Světovém poháru. Jak jste ho prožil? Jak jste se cítil?

Docela jsem si to užil, trať byla hezká. Nebylo to tak hrozný. Počasí bylo dobré v tom, že nebyla zima a nepršelo. Bylo to tak akorát.

S čím jste do závodu nastupoval? Dlouho jste netrénoval, bylo tam hodně neznámých. Jaké byli vaše osobní ambice a prožitky?

Byl jsem hodně nervózní už včera večer, takhle nervózní jsem nebyl ani před mým prvním závodem. Snažil jsem se dobře zastřílet. Ono dnes dost foukalo, a když jsem viděl kluky přede mnou, tak ta střelba byla špatná. Já měl při nástřelu dost problém, končil jsem jako poslední. Nakonec to dopadlo dobře.

Problém jste neměl u první položky. Tam jste odstřílel čistě, a zdálo se, že i velmi rychle. Jak ta „ležka“ probíhala?

Když jsem přijížděl, tak jsem viděl, že mi fouká stejně jako při nástřelu. Tak jsem to tam zkusil narvat, padalo to. Na páté ráně jsem ale byl nervózní. Když mi padnou čtyři předtím, tak začnu být nervózní a počkám si na ní. Teď jsem si řekl, že to zkusím vypálit hned. Spadla mi a myslí, že to je to nejlepší, co jsem mohl udělat.

Tomáš Mikyska je bojovník!



Čtyři měsíce po operaci kolene je zpátky ve Světovém poháru a hned na bodech. „Takhle nervózní jsem snad nebyl ani před svým prvním svěťákem,“ usmíval se Mikys v cíli. pic.twitter.com/iwpPkCUQvU — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 5, 2024

Při střelbě ve stoje jste udělal jednu chybu. Jak jste s tímto skóre spokojený?

Řekl bych, že ano. Mrzí mě ta stojka, přitom jsem na té minutové ráně byl přesně na centru, když jsem ale spustil, tak jsem vytáhl zbraň nahoru a kalibr šel nahoru.

Postoupil jste do stíhacího závodu, kde budete ještě ve větším kontaktu se světovými závodníky. Co od „stíhačky“ očekáváte a jak k tomu závodu přistoupíte?

Tak určitě se trefovat a držet se s nimi, tam nemohu nic vymýšlet. Budu se snažit jet své tempo, tím že jsem měl výpadek, tak to nemůžu prostě napálit. To bych toho mohl mít po prvním kole dost a skoro nedojet.

Body z úvodního sprintu roku v Oberhofu berou 35. Jakub Štvrtecký a 40. Tomáš Mikyska, který se dobře vrátil po dlouhé pauze. Po bodech sahal také Vítězslav Hornig, pro kterého je 42. místo nejlepším výsledkem ve Světovém poháru. ☝️ pic.twitter.com/8ElE4t6w5L — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 5, 2024