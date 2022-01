‚Nedává to smysl, pro nás je to těžké.‘ Biatlonistky běžely v Oberhofu nezvykle dlouhou štafetu

Biatlon si zakládá na tom, že je genderově neutrální. Žen startuje na vrcholných akcích stejný počet jako mužů a mají totožné odměny, jen obvykle běhají kratší závody. Ale neplatí to vždycky. Například v závodě smíšených dvojic Světového poháru v německém Oberhofu měly biatlonistky dokonce delší trať. Oberhof 11:05 9. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová (vpravo) předává štafetu Jessice Jislové | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Opravdu není zvykem, že by biatlonisté běhali kratší tratě než ženy, ale v tzv. singlmixu k tomu došlo. Vedení Mezinárodní biatlonové unie totiž razí linku genderové vyváženosti, a tak teď ve smíšených závodech střídá pořadí pohlaví.

Závěrečný úsek už neběží pokaždé muži, ale jednou oni a příště zase biatlonistky. A ten, kdo finišuje, má o kolo navíc.

„Takhle by to být asi úplně nemělo. Sedm a půl kilometru je pro ně jako sprint, takže relativně dlouhá trať, tak to prostě je. Uvidíme, jestli to vydrží do budoucna,“ řekl Radiožurnálu Adam Václavík.

Také ve smíšené štafetě čtveřic finišovaly ženy a jejich prohození s muži způsobilo to, že podle pravidel běželi všichni 7,5 kilometru dlouhou trať namísto šestikilometrové. Názor českých biatlonistek? Ne, díky, takovéhle změny nechceme.

„Nedává to moc smysl. Pro nás je to jako sprint, pro kluky jako normální štafeta. Oni mají sprint na deset kilometrů, takže v tom poměru je to pro nás dost těžké,“ uvedla Markéta Davidová. „Myslím si, že tenhle formát není úplně správně štafetový,“ dodala Jessica Jislová.

V neděli už budou mít zase trať kratší, ženský stíhací závod měří deset kilometrů a začne ve 14.45. Ten mužský na 12,5 kilometru má start už ve 12.30, Radiožurnál Sport odvysílá oba závody v přímém přenosu.