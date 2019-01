Kalamita v Oberhofu. Pořadatelé biatlonového SP musí narychlo odklízet sníh

Ještě o víkendu bylo kolem tratí úplně zeleno, teď je ale v německém Oberhofu bílo až zbytečně moc. Sněhová kalamita zasáhla také dějiště prvního novoročního Světového poháru v biatlonu, který má začít ve čtvrtek odpoledne ženským sprintem. Oberhof, Německo 7:58 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pořadatelé v Oberhofu se musí vypořádat s přívalem sněhu | Foto: Jan Suchan

V biatlonové aréně v Oberhofu se střílí a trénuje, všechny biatlonové týmy se tam navzdory silnému a vytrvalému sněžení dostaly. To se ale nedá říct o všech vozech, které do dějiště dalšího biatlonového SP chtěly. Více než desítka kamionů uvízla v serpentinách před areálem.

„Oberhof nás nezklamal,“ usmívá se při pohledu na kalamitu kolem Ondřej Moravec. „Je to zima, jak má být. Lepší by bylo jít někam na skialpy nebo sedět v hospodě u svařáku. Sníh je potřeba, až odjedeme, bude se tu hezky trénovat, ale na závody a trénink to nic pěkného není,“ říká Radiožurnálu trenér Zdeněk Vítek.

Nejvíc starostí chumelení přidělalo organizátorům. Kdo měl volné, ruce, dostal do nich lopatu, aby odhazoval z tribun až půlmetrovou vrstvu sněhu. Snadná není ani úprava tratí.

„Upravit to, když celý den sněží a nepřestalo, bude docela těžké. Myslím, že pořadatelé budou mít docela boj,“ tuší Ondřej Moravec.

„Přejedou to s rolbou a myslím, že závody se na tom odjedou,“ reaguje Zdeněk Vítek před ženským sprintem, který má plánovaný start na půl třetí odpoledne.

Jako vůbec první nastoupí na trať Lucie Charvátová, následovat má stovka soupeřek včetně dalších tří Češek. Veronika Vítková má startovní číslo 18, Markéta Davidová 57 a Eva Puskarčíková 99.

Oberhof otevírá náruč svým typickým přívětivým způsobem... ale nevím, proč to musel dělat už od Hory Svatého Šebestiána, na níž jsme to museli pod vrcholem otočit, sjet dolů a jet přes Cheb #biatlon pic.twitter.com/NjEB1af0TR — Jan Suchan (@jsuchan7) 9 January 2019