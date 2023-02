Mladíka Marečka čeká v Oberhofu biatlonová štafeta s dospělými. „Cílem je první pětka," říká trenér

Světový titul už získal, vloni to ale ještě bylo v juniorské kategorii. V těchto dnech se už ale musí biatlonista Jonáš Mareček v německém Oberhofu porovnávat s daleko ostřílenějšími závodníky. Poslední výzva ho přitom při premiérové účasti na mistrovství světa čeká v sobotní štafetě. Oberhof (Německo) 9:35 18. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonáš Mareček | Foto: Lisa Leutner | Zdroj: Reuters

„Víme, jaký je to je závodník. Když přijde závod, je připravený. Zapne hlavu a jde na to.“

Právě ideální závodní nastavení tak bylo podle střeleckého trenéra Matthew Emmonse jedno z kritérií, které při hledání čtvrtého člena štafety rozhodlo ve prospěch Jonáše Marečka.

A co víc - dvaadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě už se v týmové soutěži v letošní sezóně několikrát osvědčil.

„Skoro všechny štafety, co jel, byly pěkné. Myslím si, že je zvyklý, když jede jako poslední,“ doplňuje pro Radiožurnál Sport Emmons.

A nejvíc dal o sobě vědět Jonáš Mareček v úvodu sezony na Světovém poháru v Kontiolahti, kde dovezl českou štafetu na nejlepší pozici za poslední tři roky.

„Určitě by bylo skvělé, kdyby se to povedlo tak jako tam. Zajet ten poslední úsek a zvládnou střeleckou stránku,“ vzpomíná Jonáš Mareček na svůj výborný finiš, který by rád zopakoval i v nejdůležitější štafetě sezony.

A že čeští muži můžou znovu bojovat při ideálním výkonu mezi nejlepšími, o tom je přesvědčený i trenér střelby Matthew Emmons.

„Už v létě jsem řekl klukům, že nevidím důvod, proč nemohou být v první pětce. Jsou tam samozřejmě týmy jako Norsko, Švédsko a tak dále, ale nevidím důvod, proč tam být také nemůžeme. To je určitě cíl,“ řekl na závěr.

Štafety mužů i s českou sestavou Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký a Jonáš Mareček startují v 11.45 minut, ženy pak vyjedou v 15.00. Navzdory předpovědím o silném větru by se oba závody měly uskutečnit podle plánu, jak potvrdili v ranních hodinách organizátoři.

Oba závody uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, Radiožurnál bude své posluchače informovat v pravidelných vstupech.