Z nejlepšího biatlonisty historie je televizní expert. ‚Nabídky trénovat zatím odmítám,‘ říká Björndalen

„Musíte být vážně kreativní, abyste v tomhle sportu našli něco, co zatím nikdo neudělal. A to mě na tom vážně baví,“ pochvaluje si Nor v rozhovoru pro Radiožurnál a Mf Dnes.

Roky byl zvyklý otázky zodpovídat, teď je občas i pokládá. A když ho chcete dostat zpátky na druhou stranu mikrofonu, moc se na to netváří.

„Ole, měl byste čas tak na desetiminutový rozhovor?“

V mixzóně, kde stejně jako my „obyčejní“ novináři čeká v čepici a dlouhém kabátu na rozhovory s Fourcadem a spol., si bere do ruky mou akreditaci a zkoumá, s kým že by si měl povídat.

- Dneska rozhodně ne. Snad zítra.

- Můžeme se prosím domluvit, kdy a kde?

- To fakt nevím. Chyťte si mě, jestli to dokážete.

Moc jsme tomu nevěřili, ale dokázali jsme to. Sednout si ale osminásobný olympijský vítěz a dvacetinásobný mistr světa nechtěl, a tak rozhovor vznikal v poněkud obskurních kulisách.

Ole Einar Björndalen byl v budově tiskového střediska opřený o futra dámských záchodků, které tak na pár minut vyřadil z provozu. Až policistka, která si potřebovala odskočit, ho přiměla pár kroků uhnout. „Policie, tu musíme pustit,“ pousmál se.

Ole Einar Björndalen *27. ledna 1974 Biatlonista, osminásobný olympijský vítěz, dvacetinásobný mistr světa a šestinásobný vítěz Světového poháru. Ve Světovém poháru vyhrál 108 závodů, z toho 79 individuálních. Na stupních vítězů stál po 201 závodech SP v biatlonu. V roce 2006 vyhrál i závod SP mezi lyžaři – specialisty ve švédském Gällivare. S 13 olympijskými medailemi byl Björndalen nejúspěšnějším účastníkem zimních her, než ho v Pchjongčchangu 2018 překonala krajanka Marit Björgenová. V roce 2016 se oženil s běloruskou biatlonistkou Darjou Domračevovou, se kterou vychovává dceru Xenii.

Pamatujete si 9. březen 2005? Vytrvalostní závod na MS v Hochfilzenu?

Vytrvalostní? Na 20 kilometrů? To jsem byl druhý, ne? Nebo čtvrtý?

Šestý.

A kdo vyhrál?

Roman Dostál z České republiky.

No jo, to si vlastně pamatuju. Ten rok jsem byl fakt silný, to bylo hezké. Akorát v tomhle závodě jsem špatně střílel.

Ptáme se proto, že on teď dělá spolukomentátora pro Českou televizi, takže máte vlastně podobnou roli.

Vážně? To je cool. Jen vy máte vysílací práva, takže pro vás je to jiné.

Co přesně tedy děláte pro televizi vy?

Jsem expert v některých reportážích, které odsud děláme. Snažíme se dělat různé příběhy, věci ze zákulisí a tak... Byl jsem v Pokljuce, teď v Oberhofu a čeká mě ještě Ruhpolding, Anterselva a mistrovství světa v Östersundu.

Asi pro vás musí být velkou výhodou, že biatlonové prostředí důvěrně znáte.

To se musíte zeptat v televizi, jestli je to pro ně výhoda. Ale asi jo, umím se vžít do toho, co biatlonisté prožívají. Taky jsem to všechno zažil.

V mixzóně se s bývalými soupeři často velmi srdečně zdravíte, prohodíte s nimi pár slov, ať už v norštině, angličtině nebo němčině. Je pak snazší s nimi udělat rozhovor, když vidí vás?

No... Tím, že nemáme vysílací práva, to tak lehké není. Stojíme až na konci mixzóny, závodníci toho už spoustu řekli reportérům před námi a když přijdou k nám, jsou unavení a někdy se jim moc mluvit nechce. V tomhle je to složité. Je těžké udělat dobrý rozhovor.

Chybí vám závodění?

Určitě. Není to tak dávno, co jsem skončil, ale už jsem s tím smířený. Myslím, že jsem udělal dobře.

Jak si užíváte život po kariéře?

Je to skvělé. Kromě toho, že objedu pár Světových pohárů s televizí, tak mám dost času na rodinu. To je fajn.

Kde teď máte manželku Darju a dvouletou dceru Xenii?

Jsou doma a přijedou za mnou do Anterselvy. Už se těším, až budeme konečně zase spolu. Voláme si několikrát denně. Je to fajn, ale samozřejmě to nenahradí čas, který bychom rádi strávili společně.

Co vlastně rádi děláte, když jste doma a máte na sebe čas?

Třeba jezdíme na lyžích. A pak všechno možné. Funguju jako každý jiný normální otec.

Asi žádné dítě nemá lepší biatlonovou DNA než vaše Xenie. Vy jste nejúspěšnějším biatlonistou olympijské historie, vaše manželka Darja Domračevová má zase nejlepší bilanci mezi ženami...

Možná to tak je, ale třeba ta DNA přeskočí do úplně jiné oblasti. Může se stát, že vůbec nebude mít sportovní talent. Uvidíme. Je pravda, že ráda lyžuje, ale taky ji baví si malovat a samozřejmě různě si hrát.

Třeba ji jednou budete trénovat. Nebo vás v téhle roli uvidíme daleko dřív?

Teď zatím ne. Ale když dostanu zajímavou nabídku, proč ne. Už jsem jich dostal dost, ale zatím nebyly dobré. Čekám na správné lidi, na správný tým.

‚Údajné zločiny nejsou uzavřené‘

Také se mluvilo o tom, že byste se jednou mohl stát šéfem Mezinárodní biatlonové unie IBU. Co vy na to?

Jo, slyšel jsem to. Měl jsem kvůli tomu i pár schůzek, debatovali jsme o tom. Ale necítil jsem, že by bylo dobré spolupracovat se současným vedením IBU.

Poté, co z postu prezidenta i kvůli vyšetřování policií pro podezření z korupce, odstoupil váš přítel Anders Besseberg je teď prezidentem Olle Dahlin a viceprezidentem Jiří Hamza. Jak zatím hodnotíte jejich změny?

Já nemám pocit, že by se cokoliv změnilo. To mi musíte pomoct.

Například zpřísňují antidopingová pravidla.

Jo, jsou tu noví lidé, ale je pro mě obtížné to hodnotit. Zatím pořádně nevíme, co bylo předtím. Ty údajné zločiny ještě nejsou uzavřené. Rád bych, aby v tom bylo brzo jasno. Pak můžu porovnávat, jestli je to teď lepší než předtím.

Vím, že za minulého vedení se toho stalo spoustu dobrého, Anders má velkou zásluhu na tom, kam se biatlon posunul v posledních letech. Ale taky udělal některá rozhodnutí, s nimiž jsem nesouhlasil a kvůli kterým jsme se pohádali.

Jan Suchan

@jsuchan7 Skoro jsem ho pod tou kapucí ani nepoznal, ale ano, je to on. Nejlepší biatlonista historie Ole Einar Bjoerndalen objíždí některé SP jako televizní expert, jinak si užívá rodinu a nabídky trénovat zatím odmítá #biatlon 15

Biatlon má v téhle sezoně zase dva velké rivaly, podobně jako za časů vašich a Raphaela Poiréeho. Jak se vám líbí souboj Johannese Böa a Martina Fourcada?

Je to cool, takhle by to mělo být. Fourcade teď není tak silný jako dřív, ale je určitě o něco silnější než před Vánocemi. Uvidíme. Myslím, že se vrátí zpátky tam, kde byl.

Pro biatlon je to jedině dobře, když to není one man show jako v posledních sedmi sezonách, které ovládnul Fourcade. Souhlasíte?

Ano, tohle je moc důležité, že máte dva takhle výborné sportovce. Fourcade a Bö posunují náš sport na jinou úroveň. Jasně, pro každého je fajn, když pořád vítězí, ale pro biatlon jako takový je dobré, že jsou dva.

Může někdo z nich překonat vašich 96 individuálních vítězství? Fourcade jich teď má 76, Bö atakuje čtyřicítku.

Určitě, Fourcade to může dokázat. Podle mě je to v tuto chvíli pouze on, kdo má ten potenciál. Má velkou šanci.

Přál byste mu to? Nebo byste si rád dál užíval výsadní postavení v biatlonové historii?

Nemyslím na to. Za ty roky se to hodně změnilo. Když jsem začínal, bylo méně závodů i disciplín, takže se to nedá úplně dobře srovnávat. Má skvělou kariéru, já jsem měl taky. Ale teď je extrémně silný a přeju mu spoustu vítězství.