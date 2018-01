Konec nadějí. Koukalová se olympiády v Pchjongčchangu nezúčastní

„Myslím, že ty informace všeobecně prosákly ven, takže jsme se rozhodli to urychlit. Gabča se zkrátka musí dát do kupy. Ukončila sezonu, závodit nebude. A pak se uvidí, co bude dál,“ potvrdil neúčast Gabriely Koukalové na olympijských hrách v Pchjongčchangu šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

Mistryně světa, vítězka Světového poháru a trojnásobná olympijská medailistka se nezúčastní ani zbylých závodů po olympijských hrách. S Pavlem Kolářem bude koordinovat její léčbu, začátek léčby by měl být především o klidu, který lékaři Koukalové doporučovali.

Osmadvacetiletá Koukalová se v posledním měsíci připravovala individuálně. „Snažila jsem se udělat maximum pro to, abych se vrátila. Bohužel to na tréninku nešlo podle mých představ. Moc mě to mrzí, protože olympiáda je vrcholem každého sportovce,“ řekla nejlepší česká sportovkyně za rok 2017 serveru biatlon.cz

„Když někdo tahá pilu celé čtyři roky a pak nemůže jet na vrcholnou soutěž, na kterou se všichni připravují, tak to není nic příjemného. Rozhodlo to, že to prostě nejde. Zdravotní stav nedovoluje, aby se stoprocentně připravila a byla schopná tam závodit, jak by si sama představovala,“ řekl novinářům v Ruhpoldingu šéftrenér biatlonové reprezentace Ondřej Rybář.

Gabrielu Koukalovou trápily problémy s lýtky už od přípravy na olympijskou sezonu. Bolesti jí bránily absolvovat plný trénink s týmem. Jedinou reprezentační akcí, kde se objevila, byl první závod SP v Östersundu, kde se ale nezapojila do závodů.

S Gabrielou Koukalovou přichází česká výprava o jednu z velkých favoritek na hrách v Pchjongčchangu. Biatlonistka měla obhajovat dvě stříbrné medaile ze Soči plus dodatečně přiznaný bronz ze štafety.

Renomovaná statistická agentura Gracenote předpovídala, že si s z Koreje odveze čtyři medaile, jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou.