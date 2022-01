Čeští biatlonisté před Pekingem žádný závod nevynechají, nechtějí vypadnout z tempa

Olympiáda je pro biatlonisty jasným vrcholem sezóny. Proto se teď po závodech v Oberhofu promění ve Světovém poháru startovní pole. Aby se co nejlíp připravili na Hry v Pekingu, budou tento týden v dalším německém středisku Ruhpoldingu chybět skoro všichni elitní Norové, potom v italské Anterselvě zase Švédové. Češi žádné závody vynechávat nechtějí Rupholding (Německo) 9:53 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář. | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Český biatlon

„Každý přemýšlí nad tím, jak to udělat nejlépe, ale nemyslím si, že z pohledu závodníka i týmu je chytré něco vynechávat,“ uvažuje trenér českých biatlonistů Ondřej Rybář. Proč?

„Někdy to sportovce stresuje, protože se připravují na ten vrchol a cítí, že to pro ně má větší důležitost,“ říká Rybář. Jeho svěřenci s ním souhlasí.

„Vždycky jsem to cítil tak, že mi spíš pomáhá, když jsem v závodním tempu a nemám moc dlouhé pauzy,“ říká biatlonista Michal Krčmář. „Věřím trenérům, že to takhle bude dobré, takže nad tím ani nepřemýšlím. Prostě se řeklo, že se pojede všechno, tak to je,“ dodává Markéta Davidová.

Například norští biatlonisté teď místo závodů v Ruhpoldingu zvolí přípravu ve vysoké nadmořské výšce, ve které se bude soutěžit i na olympiádě v Pekingu. Češi sází na to, že jim bude stačit poslední lednový Světový pohár v Anterselvě, která je také vysoko položená, a pak přílet do Pekingu více než týden před Hrami.

„Jedeme do Anterselvy, tam budeme od pondělí do neděle. Pak jsme na tři dny doma a pak letíme do Pekingu do nadmořské výšky. Takže ta aklimatizace by měla proběhnout úplně bez problému,“ věří obhájce olympijského stříbra z Her v Koreji Michal Krčmář.