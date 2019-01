Bezchybná střelba, ale pomalý čas. ‚Bojuju, co to jde, ale je to čím dál tím těžší,‘ zoufá si Moravec

Začněme tím pozitivním: 20 výstřelů, 20 zásahů. Se střeleckou formou spokojenost?

Kdybych takhle střílel před pěti lety, tak bych hodně bral…

…myšleno medailí?

Hodně bych toho pobral. Ale to je úplně jedno, na tohle se nehraje. Se střelbou jsem spokojený. Momentálně mám úspěšnost hodně přes 90 %, což už je setsakra dobré. Na tohle se dostat už je skoro umění, ale ta dřina na trati… to je něco neskutečného.

Johannes Bö vyhrál v Ruhpoldingu i závod s hromadným startem, Moravec doběhl 15. Číst článek

Se čtyřmi bezchybnými položkami jste dojel patnáctý, co k tomu dodat?

Prakticky od prvního kola jsem jel skoro na limitu. Nemyslím si, že byly lyže dobré, ale fakt jsem od druhého kola jel totální šrot. Neříkám, že jsem v nějaké top formě, ale kvůli tomu už to v mém věku nedělám – abych se dřel celé léto a potom jezdil tohle. To se potom strašně těžko hodnotí.

Co vaše psychická pohoda, cítíte, že to není úplně ono?

Jde to v ruku v ruce. Když člověk cítí, že ho fyzická část sráží, tak na tom není dobře psychicky a je těžké se z toho dostat. Rozhodně neskládám zbraně, bojuju, co to jde, ale je to čím dál tím těžší a úplně nevím, jak to změnit.

Uklidňujete se tím, že mistrovství světa začíná až za necelé dva měsíce?

Sezona je samozřejmě ještě dlouhá, ale že bych se tím uklidňoval… potřeboval bych výsledek, který by mě nějak povzbudil a dostal nahoru, ale na to stále čekám.