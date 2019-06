Zatímco ostatní trénovali, pobíhal po doktorech. Biatlonistu Moravce trápí problémy s játry

„Tři týdny jsem prakticky nikoho neviděl,“ řekl Radiožurnálu Ondřej Moravec. Na tuhle biatlonovou samotku není zvyklý, jako by se s ostatními závodníky neviděli celou věčnost – po příjezdu do Jablonce objímal se svými kamarády z týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Biatlonistu Ondřeje Moravce trápí problémy s játry. Více si poslechněte v reportáži Davida Nyče

Zatímco ostatní tu dvakrát denně trénují, Ondřej Moravec vyměnil střelnici za čekárny a ordinace, s různými lékařskými zprávami pobíhal po vyšetřeních, a kromě toho také trávil nezvykle hodně času doma.

„Dělám něco kolem baráku, na zahradě jsem s rodinou, s dětma. Teď se toho u nás dělo – zakopávali jsme trampolínu. Někde úplně vzadu si říkám: ‚Trénovat bych měl, ale i pro mě je to relax.‘ Taková doba, kterou jsem ve svém životě nikdy nezažil, že bych takhle dlouho byl doma,“ dodal Moravec.

Všechno zlé je pro něco dobré a Ondřej Moravec se se záhadnou nemocí smiřuje slovy: „Lepší teď než za půl roku.“

Změna cílů pro sezonu

Zatímco řada pacientů má problémy s játry z nadměrné konzumace alkoholu, v případě olympijského medailisty jsou logicky příčiny úplně jiné, nejspíš pramení z nadměrné mnohaleté dřiny.

‚Překapávačka‘ Moravce neuspokojí. Biatlonista propadl kávě, ty první ráno vylévá Číst článek

Lékaři mluví dokonce i o únavovém syndromu a o takzvané reaktivaci viru, který se Moravcově těle usadil už před dvěma lety.

„Najednou jsem začal cítit, že jsem strašně unavený. Po jednom dni jsem měl pocit, jako bych trénoval deset dní šest hodin denně bez volna. I potom následný odběr byl šílený, taková čísla jsem v životě ještě nikdy neviděl. Takže dokud nebudu cítit, že tělo to zvládá, tak nemá význam tenhle rádoby trénink provádět,“ vysvětluje pětatřicetiletý biatlonista, proč ještě pár dní, nebo klidně i týdnů počká.

Zatím je času relativně dost, i když – pravda – cíle před příští zimou už Moravec stihl trochu poupravit. „Asi už to nebude na to, že bych chtěl být co nejlíp na tom ve svěťáku. Na to už to ani v mém věku asi bohužel nebude. Podle mě by bylo rozumné si vybrat nějaké závody a na ty se připravit,“ dodává Ondřej Moravec.