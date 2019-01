Ondřej Moravec po 13. místě: Sprinty mi nejdou a nevím, čím to je

„Po střelecké stránce to bylo super. Nebyly to extrémní podmínky, které tu občas bývají, ale lehko tu taky nebylo,“ řekl po sprintu v Oberhofu 13. muž závodu Ondřej Moravec, který se zaskvěl čistou střelbou.

Trenér Zdeněk Vítek vás chválil, že všechny rány byly precizní.

S tím jsem do závodu šel. Bohužel nejsem v žádné oslnivé formě, takže musím stavět na tom, že nebudu dělat chyby na střelnici, za to jsem rozhodně rád. Na trati to bylo stejné jako ve všech sprintech.

Jak vás ovlivnilo, že jste během vánoční pauzy nebyl zdravotně v pořádku.

Ta nemoc nebyla až tak vážná. Částečně mě to zbrzdilo, ale nemyslím, že to bylo až tak radikální. Přesto mi sprinty nejdou a nevím, čím to je. Nedokážu se s tím poprat, ale je na čem pracovat.

Na nejrychlejšího Nora Böa jste v běhu ztratil minutu a čtvrt. Odpovídá to vašim pocitům?

Odpovídá to. Mám pocit, že ostatní sprinty byly podobné. Není tam ani zlepšení, ani zhoršení. Pohybuji se v průměru, který ani se dvěma nulami nikam nevede.

Bude to ve stíhacím závodě lepší?

Jsou to čtyři položky a zkušenosti na to mám. I kontaktní závod mi pomůže. Pokud bude vítr proti dlouhé rovince, tak se tam bude hodně taktizovat, může to závodem hodně zamíchat.

V Novém Městě se to taky dělo a rovina tam je asi čtvrtinová. Zítra to bude úplně jiný závod a dá se posunout hodně. Zažil jsem tu posuny až na bednu. Možné je tady úplně všechno.