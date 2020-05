‚Umí přitvrdit a být opravdu zlej, ale je to potřeba.‘ Čeští biatlonisté komentují návrat trenéra Rybáře

Když se naštve, létají třísky, prý umí být zlý, ale i tak na něj většina závodníků nedá dopustit. Sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář se vrátil do funkce trenéra mužské reprezentace, a tak se mají jeho svěřenci už teď na co těšit. Jablonec nad Nisou 13:56 6. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Moravec a Ondřej Rybář | Zdroj: Profimedia

Prý se nevyplácí s ním dlouze diskutovat. Dokáže být opravdu přísný, ale možná i díky tomu se stal jedním z hlavních strůjců úspěchu českého biatlonu. Teď se Ondřej Rybář jako trenér vrací.

„Po dalekohledu se mi občas stýská, některé nervy mi vůbec nechybí a některý adrenalin mi chybí strašně moc,“ říkal v předminulé sezoně Ondřej Rybář, jenže teď znovu vytáhne svůj dalekohled, postaví se na střelnici a zase zažije ty nervózní chvilky přímo na stadionu.

„Moje reakce byla pozitivní. Zažil jsem s ním svá nejlepší léta, ale když se naštve, tak je hodně zle. “

Být kamarád je super, ale...

Ondřej Moravec a další čeští biatlonisté zase zažijí tréninky, při kterých se vážně nevyplácí odmlouvat. Tedy, ne že by stál Rybář nad svými svěřenci s bičem, ne že by teď závodníky čekala biatlonová vojna nebo skládání oblečení do komínků, ale...

„On je jeden z mála, který dokáže být zlej, když to řeknu blbě. Je strašně jednoduché s každým být super kamarád, ale pak to nikdy nemůže fungovat. Tohle se mi na něm líbí, přestože se to blbě snáší a ještě hůř poslouchá, ale když je něco špatně, tak je potřeba to říct, protože pak to člověka posune.“

Popisuje Moravec svého staronového trenéra, pod jehož vedením si v minulosti sáhl na medaile z olympijských her nebo mistrovství světa.

Přitom si možná těžko představíte jinak usměvavého a na první pohled nesmírně vlídného Ondřeje Rybáře jako tvrdého a přísného kouče.

„On je hodný strejda, ale má to určitou míru. Je spousta situací, kdy jsme si vjeli do vlasů dva dny jsme se sotva pozdravili, ale tak to má být,“ říká další český reprezentant Michal Krčmář.

„Když je potřeba, tak umí přitvrdit a u nás je to potřeba, protože my jsme takoví věční puberťáci my sportovci. Když jsme rozjívený, tak Ondra prostě umí zasáhnout,“ dodává s úsměvem Krčmář.

Tak snad přísný ale všemi biatlonisty uznávaný Ondřej Rybář naváže na své trenérské úspěchy z let minulých.