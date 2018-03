Bojkot Ťumeně platí, potvrdil šéftrenér biatlonistů Rybář. Šlesingra v Oslu nahradí junior Švrtecký

Michal Krčmář s Ondřejem Moravcem se vešli do první desítky, Veronika Vítková skončila dvacátá, s jakými pocity budete opouštět Kontiolahti?

Byla to pěkná tečka po včerejším neúspěchu v singlovce (závodě smíšených dvojic) a mix štafetě. Je to pěkná náplast, dva kluci v desítce, to určitě potěšilo. Závod byl velice zajímavý. Michal začal dvěma chybami a vypadalo to jako ztracený závod a pak se stabilní střelbou dokázal prokousat dopředu. Ondra tam jezdil od začátku. Dva kluci v desítce, to pro nás je úspěch.

Začali jsme sprinty, kde byla Verča také v desítce na šestém místě, takže nemůžeme být s tímto kolem nespokojení. Ale šrám zůstává ze štafet, které se nám nepovedly.

Váš tým vystoupil z řady a bude v rámci boje proti dopingu bojkotovat poslední Světový pohár v Ťumeni. Hrozí ale to, že přijde o kvótu pro start ve Světovém poháru, je třeba udržet se v poháru národů do 10. místa, tak aby mohli Češi startovat příští sezonu v pětičlenném zastoupení. Aktuálně jste v obou kategoriích devátí, myslel jste na to v Kontiolahti?

Určitě jsme na to mysleli, jeli jsme sem vybojovat nějaký náskok, ale štafety nás trošku srazily, tam jsme ztratili šanci o to bojovat. Nicméně před námi je ještě jedno kolo v Oslu, ale přestali jsme řešit národy. Pokud chcete dostát svého slova, musíte být schopní nést následky, to může být ztráta jedné kvóty.

My zas dobře víme, že nemůžeme klesnout do kvóty tří závodníků, což by znamenalo, že bychom neměli možnost mít tolik závodníků, aby mohla odjet celá štafeta. Víme, že minimálně čtyři sportovci budou moct v příští sezoně startovat. Kdyby to tak dopadlo, doufám, že je to jen na rok. Pokud tým je trochu silný, tak je schopný si kvótu pěti lidí vyjet i ve čtyřech.

Jaký je teď program týmu? Kdy se budete přesouvat do Osla, kde vás už příští týden čekají závody?

Momentálně balíme. Před chviličkou odjel kamion, který je zabalený, složený a odjel na loď do Turku, odkud jedou do Stockholmu a pokračují do Osla. Zbytek sportovců jede ráno autobusem do Helsinek, což je zhruba sedm hodin a pak letadlem do Osla, zítra večer tam budeme.

Připojí se k týmu Markéta Davidová, která se v Kontiolahti nepředstavila?

Sestava pro Oslo bude trošku pozměněná, Markéta Davidová se určitě připojí, v pondělí by měla přiletět z Čech. Měli bychom se tam potkat a přiletí i nejlepší junior Jakub Švrtecký, který nahradí Michala Šlesingra, který onemocněl.

To bude premiéra jako hrom.

Všechno je jednou poprvé a Oslo je zrovna destinace, která je pěkná a nemyslím, že bychom od něj čekali velké výsledky. Je to spíš zkušená, Jakub předváděl velice dobré běžecké výkony, sledujeme ho v porovnání s juniory, kteří už jezdí za jiné národy ve svěťáku, a myslím, že za nimi nijak nezaostával. Necháme se překvapit, jak se mu premiéra povede.