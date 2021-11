Úspěšný start sezony. Davidová si veze z Östersundu žlutý trikot, její triumf motivuje i kolegyně z týmu

České biatlonistky mohou být po první zastávce Světového poháru spokojené. Do olympijské sezony vstoupily ve švédském Östersundu velmi dobře, Markéta Davidová je průběžně dokonce vedoucí ženou celého seriálu. Její vítězství v úvodním vytrvalostním závodě navíc „nakoplo“ k dobrým výkonům i další české reprezentantky. Östersund 16:41 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Markéta Davidová | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Český biatlon

Jednu medaili získala Markéta Davidová za celou minulou sezonu, teď se jí to povedlo hned v prvním závodě. Díky tomu obléká žlutý dres aktuální biatlonové královny.

„Toho si moc vážím. Každý by si ten dres rád jednou za život oblékl,“ přiznala Davidová Radiožurnálu.

Onen trikot jako by ale měl magickou moc, protože společně s vítězstvím Markéty Davidové povzbudil a namotivoval také další české biatlonistky.

„Dodá to klid celému týmu. I kdyby to byla jediná medaile, tak je to odměna za tvrdou práci celého týmu. A potvrzuje nám to, že to děláme správně,“ řekla Jessica Jislová po sprintu, ve kterém si 18. místem zajela třetí nejlepší výsledek kariéry.

Tereza Vinklárková si 29. pozicí vytvořila dokonce osobní maximum, jedenáctá Eva Puskarčíková se tak vysoko dostala skoro po dvou letech. Davidová přidala ve druhém závodě 15. příčku.

„Potěší to rozhodně všechny, říkaly jsme si, že to musíme trochu nakopnout a být lepší než loni. Doufejme, že jsme si to tímhle úspěšným víkendem nevybraly a bude to pokračovat,“ věří Puskarčíková, kterou stejně jako ostatní teď čekají tři dny bez závodů.