Náročné středisko, popisuje biatlonista Krčmář větrný Östersund. Davidovou těší nová pravidla štafety

Závodem smíšených dvojic s Jonášem Marečkem a Terezou Voborníkovou začne ve švédském Östersundu 30 minut po poledni nová sezona Světového poháru v biatlonu. V následné týmové štafetě pak nebude chybět nejúspěšnější česká biatlonistka posledních let Markéta Davidová. Östersund (Švédsko) 7:30 25. listopadu 2023

„Jsem ráda, že začínáme štafetami a ne dlouhým závodem,“ reagovala Markéta Davidová na víkendový program, ve kterém nedělnímu vytrvalostnímu závodu předchází právě smíšená štafeta.

U té se ještě v průběhu minulé sezóny pravidelně střídaly vzdálenosti úseků - jednou se jelo štafetových 7,5 kilometru podle mužů, podruhé šest kilometrů podle žen. Od letošní sezony už ale nově pro čtyřčlennou smíšenou štafetu platí vždy 4x6 kilometrů.

„Myslím, že to dává větší smysl než předtím, kdy holky musely jezdit 7,5 kilometru,“ říká Radiožurnálu Sport Davidová.

Šest kilometrů tak čeká na prvním úseku od 14 hodin a 50 minut i nejzkušenějšího mezi českými muži Michala Krčmáře.

„První úsek je vždy trochu specifický, nervózní. Adrenalin tam je, ale kdybych si měl vybrat, tak řeknu, že první a čtvrté úseky jsou více exponované - a to baví. Sport má bavit a to jde k sobě,“ popisuje Krčmář, který startoval v Östersundu poprvé už před devíti lety.

„Je to jedno z nejnáročnějších středisek ať už tratí, nebo střelnicí. Když fouká, tak nejhorší je, že často fouká v nárazech a není to konstantní a pro všechny stejné. Je to o štěstí a kdo kdy přijede,“ dodává Krčmář.

