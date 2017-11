'Miláček bych jí neříkala, ale už má lepší pozici.' Lucie Charvátová vyjede do sezony s novou zbraní

V biatlonovém vytrvalostním závodě znamená každá nepřesná rána minutovou přirážku. Tenhle fakt nedělá z Lucie Charvátové favoritku na přední umístění, v minulých letech rozhodně nebylo sestřelování terčů její největší předností, ale přes léto právě na těchto nedostatcích pracovala a do nového ročníku vstupuje i s pozměněnou malorážkou. Östersund/Švédsko 8:20 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Charvátová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Nechala jsem si udělat novou pažbu. Říkala jsem si, že potřebuju nějakou změnu. A když já se rozhodnut pro změnu, tak už to stojí za to, jsem poměrně stereotypní člověk,“ usmívá se pro Radiožurnál Lucie Charvátová.

Na biatlonových střelnicích si bývalá běžkyně na lyžích vytrpěla své, v minulé sezoně měla i oblíbenější místa. Na tréninku v Östersundu ale není vidět, jestli mačká spoušť s větší radostí.

„Mám tam nějaké ornamenty, u kterých si říkám, že mi přinesou štěstí. Doufám, že se na ně budu moct spolehnout a že to s ní půjde o dost líp, než s tou minulou,“ věří.

Lehčí, z jiného materiálu

S ohledem na střelecká trápení v minulých letech tohle asi ani nemohla být láska na první pohled, spíš sňatek z rozumu. „Někdy spolu nemáme úplně vřelý vztah. ‚Miláček‘ bych jí určitě neříkala, ale má lepší pozici, než měla,“ podotýká.

Nová zbraň je asi o 300 gramů lehčí a je z jiného dřeva. „Měla by se líp držet při střelbě vestoje. Vzadu mám takovou pacičku pro štěstí, to je takový velký placák, protože když to vyjde, tak si vždycky plácnem. Všechno to je o tom, že si člověk musí plácnout a pak se to vydaří,“ věří Lucie Charvátová.

Na placák pro štěstí s malorážkou dojde i dnes vpodvečer, ideálně 20 sestřelených terčů ve vytrvalostním závodě by tomuhle vztahu rozhodně pomohlo.

Kromě Lucie Charvátové se na start postupně postaví také Vítková, Puskarčíková, Johanidesová a Jislová, začíná se v 17 hodin a 15 minut.

Hned jako druhá vyběhne Veronika Vítková, která věří, že se jí právě na střelnici bude dařit mnohem lépe než ve smíšených štafetách, ve kterých udělala hned sedm chyb.

„Nevím, jak to mám po neděli vzít. Těšila jsem se, ale závod dopadl, jak dopadl. Snažila jsem se to hodit za hlavu a doufám, že se ponaučím z chyb a bude to lepší,“ říká Vítková.