Biatlonisty před mistrovstvím světa straší větrná střelnice. Davidová je v Östersundu poprvé

„Měla jsem to tam ráda, vlastně to bylo moje první dospělácké mistrovství světa, takže návrat po… hodně letech,“ smála se pro Radiožurnál Veronika Vítková, která nechtěla počítat letopočty, možná už si ani nepamatuje přesný rok.

Ale důvod, proč u některých biatlonistů nepatří švédské středisko mezi ta nejoblíbenější, si vybaví dobře. Ovlivnilo totiž i šampionát v roce 2008.

„Střelnice dokáže být hodně zrádná. Ač je tam relativně jednoduchý příjezd, většinou tam dost fouká. Vím, že na mistrovství světa před x lety přesouvali závody kvůli větru,“ vzpomíná Veronika Vítková.

navíc mockrát závodila ve Světovém poháru a stejně jako další členové současného týmu Ondřej Moravec a Michal Šlesingr se tam i probojovala na stupně vítězů.

To stříbrný medailista z loňských olympijských her v Koreji Michal Krčmář jim byl většinou hodně daleko. Östersund mi nesedí. Ale to samé bylo v Pchjongčchangu. Tam se mi to taky rok předtím totálně nepovedlo. Myslím, že to je spíš tím, že jsem nikdy kromě letoška nechytl začátek sezony,“ přemýšlí.

„Teď tam jedu v březnu a v úplně jiném rozpoložení než na začátku prosince. Tohle jsem vymazal z hlavy,“ říká.

Aktuální česká jednička Markéta Davidová nemá co vymazávat z hlavy, pokud jde o Östersund. „Nikdy jsem tam nebyla. Vůbec nevím, co mě čeká a snad mě to ani nezajímá. Radši budu překvapená. Uvidíme, jestli příjemně, nebo nepříjemně. Ale na nic se nevyptávám,“ prozrazuje před svým prvním světovým šampionátem mezi dospělými.

Jak se povede jí i dalším českým biatlonistům, bude jasné od 7. do 17. března.

Biatlonový areál v Östersundu.jpg | Foto: Český svaz biatlonu