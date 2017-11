Do běžecké pohody to má daleko, uznává Ondřej Moravec. Na střelnici udělal školáckou chybu

Biatlonisté mají za sebou první vytrvalostní závod nové sezony Světového poháru. Nejlepšího českého výsledku dosáhl šestadvacátý Michal Šlesingr, třicátý pak skončil Ondřej Moravec. Zatímco prvně jmenovaný velmi dobře běžel a litoval tří střeleckých omylů, Moravec se naopak na trati zaostával za nejrychlejšími. Östersund/Švédsko 20:55 30. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Moravec na trati v Östersundu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Dvě kola to bylo jakžtakž, ve třetím kole to bylo fakt trápení. Poslední dvě kola to bylo trošku lepší, ale do nějaké pohody to má hodně daleko,“ zhodnotil Ondřej Moravec svůj výkon v rozhovoru pro Radiožurnál.

První závod v Östersundu ovládl Johannes Bö. Šlesingr a Moravec skončili ve třetí desítce Číst článek

Kdyby vám před závodem někdo řekl, že uděláte jednu chybu, věřil byste v lepší výsledek?Těžko říct, do lyžařské pohody dost chybí. Asi bude nejlepší vzít si z toho to pozitivní, že ta střelba nebyla úplně zlá, a jít do dalšího závodu.

V létě jste měl zdravotní problémy vážnějšího rázu, projevuje se to i na startu sezony?

Nějaký výpadek se určitě projevil. Věřím, že se to zlomí a potřebuju nějaký závod, ve kterém se chytím, ale tenhle to určitě nebyl.

Se střelbou jsem spokojený. S jednou chybou to není špatné, v podstatě to byla rána, kterou jsem ani nechtěl spustit, ta vůbec neměla vyjít. Byla to školácká chyba, to udělají možná dorostenci, ne lidi na svěťáku.

Čtyřkilometrový okruh v Östersundu patří mezi vůbec nejtěžší ve Světovém poháru. Jaká to byla dřina?

Tahle dvacka nejvíc prověří. Nevím, jestli jsem tu byl někdy schopný jet slušný běžecký čas, když myslím celkovou ztrátu. Tady se fakt projeví fyzická připravenost a rozdíly jsou tady asi největší.

Našim dnešní vytrvalostní závod tedy moc nevyšel... 26. Šlesingr (3) 30. Moravec (1), 66. Krčmář (5), 71. Krupčík (3), 86. Soukup (4). #ceskybiatlon — fanoušek biatlonu (@biatlonfan) 30. listopadu 2017