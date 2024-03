Pondělí ve škole, úterý odjezd na Světový pohár. Biatlonistku Otcovskou čeká premiéra mezi dospělými

Berete to, že se na závěr sezony podíváte na Světový pohár, jako odměnu?

Ano, určitě. V Soldier Hollow, kde už jsem byla v prvním kole, je strašně dobrá pekárna. Do ní se těším.

Co tam mají dobrého?

Donuty a věc, která připomíná bochník chleba, ale je to skořicové a jablečné. Je to strašně dobré.

Zjišťovala jste, co vás v Soldier Hollow čeká? Vy jste v tomto středisku na rozdíl od některých jiných závodníků již byla.

Trať si pamatuju docela dobře, byli jsme tu na juniorském mistrovství světa. Tady vlastně probíhaly moje první velké mezinárodní závody a vzpomínám na ně ráda, protože se mi docela povedly.

Dočkáte se prvního startu ve Světovém poháru, navíc to přijde v zámoří, kam se nejezdí každý rok. Co to pro vás znamená?

Už jsem s tím vůbec nepočítala. Mísí se ve mě několik pocitů, mám radost, že můžu vůbec startovat, zároveň ale nevím co čekat. Nikdy jsem takové závody nejela. Určitě nechci hned ztrácet tři minuty jenom běžecky.

Jak jste zareagovala, když jste se tu zprávu poprvé dozvěděla?

První reakce nebyla úplně kladná, protože jsem s tím nepočítala a potřebovala jsem jít do školy. Nějak jsem to zařídila a teď jsem nadšená.

Kdy vám to členové týmu řekli?

V sobotu, takže to bylo dost na rychlo.

Dny mezi závody jste tedy zařizovala tím, abyste si mohla dovolit odjet?

V pondělí jsem ještě byla celý den ve škole, hlavní předměty jsem dochodila a snad jsem vše vyřešila.

