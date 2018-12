Je čas na změnu, říká Johannes Bö. Nor vynechal kus přípravy, i tak chce sesadit Fourcada

Dojemný, jenže taky trochu ohraný příběh o tom, jak s rukama nad hlavou vyskočí na pódium a dostane medaili, už má víc dílů než telenovela. Úplně stejně začal Fourcade v Pokljuce s francouzskou štafetou i letošní epizodu.

A stejně jako loni, předloni a vůbec v minulých letech se nabízí otázka, zda ho konečně někdo zastaví ve sbírání křišťálových glóbů. Podle biatlonových expertů je jedinou možností Johannes Thingnes Bö.

„Myslím, že už by lidé rádi viděli ve žlutém dresu někoho jiného. I já si myslím, že je čas na změnu. Samozřejmě je Martin prostě skvělý a bude to strašně těžké. Ale cítím, že i lidé chtějí, abych tentokrát vyhrál já,“ prohlásil norský spolufavorit na Radiožurnálu.

25letému Norovi sebevědomí nikdy nechybělo, přehnaně pokorných frází o nedotknutelnosti Martina Fouracada se od něj nedočkáte, vždyť už v minulé sezoně s ním jako jediný nějaký čas držel krok v celkovém hodnocení, tentokrát by prý mohl být tenhle boj ještě vyrovnanější.

„Tihle dva si to určitě budou rozdávat a bude to lítý boj,“ myslí si český reprezentant Ondřej Moravec, i to přesto, že Boe vynechal nezanedbatelnou část přípravy.

Zranění, líbánky...

Nejdřív netrénoval kvůli zranění, pak kvůli líbánkám. „Jo, svatební cesta byla nádherná, měl jsem se fajn, takže jsem trochu přibral a pak jsem musel dost tvrdě makat, abych se dostal zpátky do formy. Ale myslím, že se to povedlo,“ věří Johannes Thingnes Bö.

V jaké formě Johannes Thingnes Bö je a zda to bude stačit na Fourcada, může alespoň naznačit výsledek prvního individuálního závodu. Nor do něj vyběhne se startovním číslem 12, Francouz bude mít číslo 22.

Závod na 20 kilometrů, při kterém se za každou minutou ránu připočítává jedna minuta, začíná ve 14:15, Češi do něj vyběhnou v pořadí Ondřej Moravec (startovní číslo 6), Michal Šlesingr (43), Michal Krčmář (72), Tomáš Krupčík (81) a Adam Václavík (89).