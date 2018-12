Bylo to utrpení, hodnotí stíhačku Krčmář. Na trati zaostával, při střelbě se mu vzpříčil náboj

„Dneska jsem na to fakt neměl. Ten Jacquelin, o toho jsem se roztrhal jak kalendář,“ hodnotil závod Michal Krčmář ve vášnivé debatě s trenérem mužské reprezentace Zdeňkem Vítkem.

Nejprve sebekriticky zhodnotil nepovedený běha pak i komentář k až komické situace na střelnici, která stála českého reprezentanta dobrých 20 vteřin. Na první položce se mu nejprve zaháklo poutko od hole o zbraň. A aby toho nebylo málo, pak se mu při přibíjení zasekl náboj.

„Když člověk přebíjí, prázdná nábojnice vylétne ven, ale mě se stalo, že nevyletěla a další náboj se tam natlačil a vzpříčil se. Náboj se šprajcnul, nešel zavřít závěr, musel jsem ho vyhodit ručně a pak ještě dobíjet,“ vysvětloval pak Radiožurnálu komplikace na první položce.

Ale na přesnost střelby technické problémy vliv neměly, víc trápí Michala Krčmáře fakt, že na trati tentokrát nestíhal.

„Na trati jsem nedokázal jen s nikým, bylo to utrpení. Nevím, jestli jsem měl jen horší den, ale ať jsem dělal, co jsem dělal, nedostal jsem se do závodu. 17. místo není úplná tragédie, ale pocit ze závodu mě moc netěší,“ vyprávěl.

Místo Sparty seriál a knížka

Kdyby si tak mohl Krčmář spravit chuť na hotelu po závodě, příležitost by byla, vždyť hrála jeho oblíbená fotbalová Sparta, jenže s technickými problémy se při neděli nepotýká zdaleka jen při manipulaci s malorážkou.

„Kdybychom měli lepší internet, tak si to pustím. Ale nejde si přehrát žádné video, tak jsem se dal na seriál a čtu si knížku. Internet nechávám stranou,“ směje se Krčmář a možná je dobře, že zápas Sparty neviděl.

Z prvního podniku Světového poháru si ale Michal Krčmář odváží 81 bodů do celkového hodnocení, a průběžné deváté místo. A jde tak o jeho suverénně nejlepší vstup do sezony v kariéře.