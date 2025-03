Biatlon jako vodní lyžování. Světový pohár ve Slovinsku trápí déšť a louže přímo na trati

Biatlonový Světový pohár ve slovinské Pokljuce nabídne ve čtvrtek kvůli špatným sněhovým podmínkám dvojici závodů v jeden den. V areálu ležícím více než 1300 metrů nad mořem totiž kvůli dešti mizí sníh a na trati vznikají louže. „Podmínky tu jsou velice náročné, největší problém to dělá organizátorům,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Michal Krčmář. Od zpravodaje z místa Poklujka (Slovinsko) 11:09 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyže Tomáše Mikysky na rozvodněné trati v slovinské Pokljuce | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Na posledních dvou zastávkách – ve švýcarském Lenzerheide a v Novém Městě na Moravě – panovalo úplně jarní počasí. Tady v Pokljuce je to diametrálně odlišné. Teplota se aktuálně blíží nule, ale závodníky trápí hlavně obrovské množství srážek a vítr. Jak vám to komplikuje trénink?

Největší problém to dělá organizátorům. Podmínky tu jsou velice náročné, a když to řeknu na rovinu, tak to není něco, kvůli čemu ten sport děláme. Ale není to žádné fňukání. My závodníci jsme na tom dobře. Přijedeme, odjedeme závod a jedeme zpět. Organizátoři zde musí trávit skoro šestnáct hodin denně. Je mi jich líto. Výsledek je navíc takový, že to zvládneme odjezdit, ale nebude to dobré.

Je voda i na trati? Boří se vám lyže do sněhu?

Ano, je to zvláštní sníh. I v Novém Městě jsme se často zabořili do sněhu, ale trať nebyla nasáklá vodou, takže sníh nebyl tak těžký. Těžko se tu hledá stopa. Můžete vjet do louže, kde se vám lyže úplně zastaví. To se nám děje už na tréninku. Organizátoři dělají odvodňovací kanály a přiváží čerstvý sníh, tak věřím, že se jim podaří to vylepšit.

Jak složité je udržet koncentraci? Pokljuka je předposlední zastávka sezony a tyto podmínky na dobrém rozpoložení určitě nepřidají.

Souhlasím, není to jednoduché. Ale snažím se to brát tak, že mi za týden končí sezona, tak si říkám, že si to musím užít. Poté už mě čekají jen tréninky, příprava a závody mi budou chybět. Snažím se to v sobě překlopit, protože když je hezké počasí, tak je vše jednodušší. Musíme se k tomu postavit správně a nesklánět hlavu.

Měl jste na trati problém udržet rovnováhu? Lyžování na tomto sněhu asi není žádný med.

V jednom bodě na trati je taková levotočivá zatáčka, kde je hluboká louže. Tam už jsem měl dvakrát namále. Když člověk spadne, tak to bude jednak nepříjemný pád, tak člověk přijde o pažbu na zbrani. Na pevném sněhu je to prostě jednodušší.

Nepomůže vám třeba příprava z vodního lyžování? Přijde mi, že to na trati občas tak vypadá.

Je to podobné. Párkrát jsem vodní lyže vyzkoušel a musím říct, že oproti této trati jsou parádní. Jakmile se na vodních lyžích dostanete na hladinu, tak se už jen kloužete a je to příjemné svezení. V Pokljuce jsem za 55 minut ujel šestnáct kilometrů a ani jeden metr nebyl příjemný.

