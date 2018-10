Přinesl svěží vítr, pochvaluje si Krčmář působení norského trenéra u biatlonové reprezentace

Na slavnostní vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra za rok 2018 si odskočil z tréninku, aby následně převzal cenu za první místo. Jinak je biatlonista Michal Krčmář v plné přípravě na novou sezonu. A v ní už lze vypozorovat jisté změny . Praha 7:13 6. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Myslím, že ta nejcitelnější změna je v tom, že k nám přišel Anders Bratli, který se víceméně na každém tréninku pohybuje na trati a dává nám impulzy ke zlepšování nebo se nám snaží pomoct s technikou,“ popisuje Michal Krčmář Radiožurnálu, co se čeští biatlonisté snaží v přípravě zlepšovat.

Angažování norského trenéra by českému týmu mělo pomoct hlavně na trati.

„Norská škola je samozřejmě pojem. Přinesl určité nové triky na úpravu techniky, takže přinesl svěží vítr. Není to jen na bázi starých cviků nebo jejich předělávání na něco jiného,“ vysvětluje stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu.

Perfektní technika běhu ale pochopitelně není v biatlonu jediným faktorem úspěchu.

„Když řeknu jeden příklad, tak Ole Einar Björndalen lyžuje technicky krásně, ale v poslední sezoně mu to nestačilo. I když vedle něj vypadám, že se tam plácám, tak jsem ho dokázal i předjet. Je to takové specifické. Když budete najednou lyžovat po technické stránce dobře, tak to neznamená, že budete i rychlejší. Ale ekonomika pohybu by určitě měla být lepší a když vám závod sedne, tak by se to mělo dát využít,“ říká Krčmář.

Další částí přípravy je trénink střelby. I zde mají Češi velkou výpomoc - olympijskou vítězku ve střelbě ze vzduchové pušky Kateřinu Emmons. Její poznatky se ale podle Krčmáře nemusí projevit hned.

„Minulý týden s námi byla v Jablonci a bavili jsme se o tom. Tenhle rok si nás tak okoukává, je takový pozorovatel. O nějakých menších detailech se samozřejmě bavíme, třeba i o psychické stránce. Jsou to určité pohledy na věc, ale shodli jsme se na tom, že velké změny přijdou během roku nebo dvou,“ říká český biatlonista.

Na přípravu mají Krčmář a spol. ještě necelé dva měsíce. První závod Světového poháru se pojede 2. prosince ve slovinské Pokljuce.