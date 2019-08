Nic těžšího jsem nezažil, říká biatlonista Krčmář o extrémním závodě na Blinkfestivalenu

Do zimy stále daleko, ale čeští biatlonisté už poměřili síly s několika konkurenty z nejužší špičky. Měli u toho na nohou kolečkové lyže a museli kvůli tomu vyrazit do Norska. Tam nastoupili k různým závodům na tzv. Blinkfestivalenu, kterého se účastní i nejlepší běžci na lyžích. A třeba olympijský medailista Michal Krčmář si bude pamatovat hlavně prudké skoro osmikilometrové stoupání na Lysebotn Opp. Lysebotn Opp 21:23 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář. | Foto: David Nyč

„Když se vrátím k těm pocitům, tak nic těžšího, nic horšího jsem nikdy nezažil,“ říká Krčmář.

Ono to nakonec není tak zlé, Michala Krčmáře v Norsku nikdo nepřepadl ani neokradl, domů se bude vracet zdravý a nakonec i s řadou zážitků, ale pravda, prošel si, nebo možná projel, sportovním peklem. Cesta vedla pořád strmě vzhůru a konkurenti na nikoho nečekali. Řeč je o slavném závodě v jízdě na kolečkových lyžích s cílem na kopci s názvem Lysebotn Opp. Dostat se tam, to není nic lehkého.

„Nic těžšího jsem nezažil. Během půl hodiny jsem se pohyboval v průměru na 160 tepech. Byl to zápřah pro tělo, který jsem ještě nezažil. V cíli jsem byl rád, že jsem to absolvoval, ale během toho výstupu to bylo opravdu těžké a člověk si hrábnul na dno,“ říká český biatlonista.

Michal Krčmář se ani v tomhle kopci neztratil a skončil sedmý mezi biatlonisty. S výsledkem je spokojený, a to i přesto, že ho porazila dokonce i žena. Ale nenechte se zmást, mužské ego stranou, tou ženou je asi nejlepší běžkyně na lyžích současnosti, Norka Therese Johaugová, která na suchu v závodech do vrchu běžně poráží muže. Ostatně poznával to pravidelně třeba i Petter Northug.

„Porazila mě, co k tomu říct. Je to neskutečné, když jsem pak viděl nějaké záběry, jak jí to v tom kopci jede. Ona by se v chlapech podle mě pohybovala někde kolem desítky nebo možná patnáctky, což je neuvěřitelné. Těžce, těžce se mi na to hledají slova. Opravdu je v tomhle unikátní,“ říká Krčmář.

A pokud jde o lyžování, Norové mají výrazně víc unikátů. Už jen samotný Blinkfestivalen. Akce, kterou navštíví celkem několik desítek tisíc fanoušků a na které pořadatelé dělají všechno možné i nemožné.

„Ohromilo mě, jak to tady mají připravené, protože málokde jsou asi schopní kvůli exhibici vybetonovat tři nadjezdy a tři velbloudy a pak to zase zbourat,“ říká Krčmář. „Myslím, že to ukazuje, jak je v Norsku běžecký a biatlonový sport populární. Ta atmosféra byla něco parádního. Moc jsem si to užil,“ dodal český závodník.

Kéž by mohli čeští biatlonisté se stejnými slovy opouštět i biatlonové areály v zimě, až skutečně o něco půjde.

„Do zimy je ještě opravdu daleko. Jsem rád, že mi drží zdraví. Myslím, že jsem na nějaké cestě, něčemu jsem se dal, něčemu se věnuju a jdu si teď za tím,“ dodává Michal Krčmář, který má za sebou slavný norský Blinkfestivalen.