‚Člověk se musí hodně koncentrovat.‘ Biatlonisté už trénují s Rybářem a pilují klidovou střelbu

Čeští biatlonisté se připravují v Jablonci na nadcházející sezonu. Více v příspěvku Pavla Petra

„Člověk se musí hodně koncentrovat, většinou je to dlouhé a vypálíme hodně ran. Je to bez jakéhokoliv zatížení, takže by to na střelbě mělo být znát,“ popsal Radiožurnálu Adam Václavík.

„Zatím to bylo spíš o maximální síle a dlouhých trénincích. Teď postupně začneme do intenzity,“ doplnil další reprezentant Jakub Štvrtecký.

Jako poslední se do tréninku zapojil stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář. Tradičně s dobrou náladou a úsměvem na rtech, který mu ztuhne prý až při další fázi přípravy.

„Od půl deváté do deseti je to na pohodu a pak to začne bolet až do večera. Nejčastěji máme kolo, běh a posilovnu. Panuje dobrá nálada, je čas si i pokecat nebo se odreagovat třeba při florbale,“ řekl Krčmář.

Samotné střelbě se biatlonisté v areálu Břízky věnovali více jak hodinu. „Pro nás je to pořád krok za krokem, další část tréninku. Jsou tam okamžiky, o které se mohou kluci opřít, ale také dost věcí, u kterých musí výrazně přitlačit,“ dodal ke klidové střelbě Ondřej Rybář.

V první polovině června čeká biatlonisty soustředění v Letohradu.