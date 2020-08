Pestrá strava či jídlo speciálně pro Krčmáře. Čeští biatlonisté si na soustředění přivezli svého kuchaře

Zatímco jeho strávníci dřou na tréninku, on v zástěře postává u plotny. A rozhodně se nenudí. Čeští biatlonisté si na soustředění do rakouského Ramsau přivezli svého kuchaře. Jaroslav Jíra se zkušenostmi z jedné z libereckých restaurací má na starosti jídelníček reprezentantů, kteří mají v tomto ohledu dokonalý servis. I když mytí nádobí už je na nich. Ramsau (Rakousko) 14:25 15. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal Krčmář (archivní foto) | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Pokud člověk čeká, že po příchodu do apartmánu českých biatlonistů uvidí strhané závodníky ležící třeba na gauči, tak je na omylu.

Michal Krčmář totiž po večeři postává u dřezu, kde myje nádobí. „Je to takový můj koníček,“ směje se Krčmář v rozhovoru pro Radiožurnál. „Občas to tak vyjde. Kdo přijde na jídlo pozdě, tak se již nevejde do myčky a musí si nádobí umýt,“ popisuje Krčmář.

Kuchař české výpravy Jaroslav Jíra snahu biatlonistů i mimo tratě a střelnici oceňuje. „Fakt makají. Dají nádobí do myčky, utřou stoly, zametou, vyluxují. Mají disciplínu, nechtějí ani špinit druhý talíř po polévce.“

Jíra v Ramsau vaří pro 35 členů výpravy. „Od půl sedmé ráno intenzivně do jedné hodiny vařím, abych udělal snídaně, uvařil oběd a částečně se připravil i na večeři,“ popisuje svou denní náplň kuchař.

Jak takový jídelníček českých reprezentantů vypadá? „Nejvíce se sní zeleniny a ovoce, a to na všechny způsoby. Strava musí být pestrá, nikoliv jednotvárná, aby se čtrnáct dní nejedly například jen brambory. Populární jsou pohanka, cizrna, jáhly,“ vysvětluje Jíra.

A biatlonisté člena svého týmu chválí. „Jde mu to suprově. Jarda je náš poklad. Jsme tu dvanáct dní, a ještě jsme ani jednou neměli stejné jídlo,“ líčí Krčmář a doplňuje historku ze soustředění.

„Nedávno byly nudle s mákem, tak jsem mu řekl, že mám po sladkém hned hlad. No a přišel jsem z tréninku a Jarda mi speciálně udělal carbonara,“ říká dobře najedený a asi i proto usměvavý Michal Krčmář.